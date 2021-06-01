Dünya Sağlık Örgütü, Sinovac Aşısını Onayladı

Dünya Sağlık Örgütü, Çin merkezli Sinovac'ın CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi. Endonezya'da yapılan incelemelerde can kaybını yüzde yüz oranında önlediği ve hastaneye yatış karşısında yüzde 96 oranında koruma sağladığı paylaşıldı.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarla birlikte Türkiye’ye gelen toplam Sinovac aşısı sayısını öğrenmiştik. 27 milyon doz aşı sayısıyla yabancı ülkelere verdikleri aşılardan en çoğunun Türkiye’ye gönderildiğini belirten Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua, aşıların Türkiye’ye getirilip burada şişelendiğinden de bahsetmişti.

Şimdiyse geçtiğimiz aylarda Moderna aşısının acil kullanım onayını veren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin merkezli şirket Sinovac’ın CoronaVac aşısına da acil kullanım onayını verdi. Yapılan incelemeler karşısında bu karara varan DSÖ’nün raporlarının detaylarına gelin yakından bakalım.

Aşı, can kaybını yüzde yüz önlüyor

DSÖ, bu aşının 18 yaş üstü yetişkinler için kullanıma uygun olduğunu belirtirken yaş konusunda bir üst limit belirtmedi. Buna ek olarak 2 ile 4 hafta sonrasında da ikinci dozun önerildiğini belirtti. Endonezya’da yapılan araştırmada 25 bin 374 sağlık çalışanı, ikinci dozlarını takip eden 28 gün boyunca izlendi. Bu araştırma sonucunda CoronaVac aşısının can kaybını yüzde yüz oranında önlediği görüldü. Bunun yanında bulaşıcılık yüzde 94 oranında önlenirken hastaneye yatış karşısında yüzde 96 oranında koruma sağlandığı belirtildi.

Sinovac aşısı, bu açıklamayla birlikte Çin merkezli olup acil kullanım onayı alan ikinci aşı oldu. Dünya genelinde aşı çabaları devam ederken geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları duyurmuştu. O açıklamaların detaylarına da buradan ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan, 2 doz COVID-19 aşısı olanların hacca kabul edileceğini fakat Sinovac aşısı olan bireylere izin verilmeyeceğini açıklayıp büyük tartışmalara sebep olmuştu.