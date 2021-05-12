Çin'den Türkiye'ye Kaç Adet Sinovac Aşısı Geldiği Açıklandı

Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı, Çin'den Türkiye'ye gelen toplam aşı miktarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Çin'in pandemi dönemi boyunca en çok aşı gönderdiği ülkenin Türkiye olduğu belirtildi.

Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua, uzun zamandır Çin'den ülkemize gönderilen Sinovac aşısı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Katıldığı CNN Türk canlı yayınında açıklamalar yapan Cheng, şimdiye kadar ülkemize gönderilen Sinovac aşısı miktarı ile birlikte Türkiye - Çin arasındaki aşı çalışmalarına ve anlaşmalarına da değindi.

Cheng, aşı miktarına ilişkin açıklamasında "Geçen sene Aralık'tan ayından beri Çin aşısı Türkiye'ye gelmeye başlamıştı. Şu an itibarıyla bugüne kadar Türkiye'ye 27 milyon doz Sinovac aşısı gelmiştir. Bu sayı şu anda Çin'in yabancı ülkelere verdiği en yüksek miktardır. Çin şu ana kadar en çok Türkiye'ye aşı vermiştir" ifadelerine yer verdi.

''Aşı ürünleri Türkiye'ye getirilip burada şişelendi'':

Sinovac aşısının faz 3 çalışmalarının da ülkemizde yapıldığını belirten Cheng "Çin ve Türkiye arasında aşı konusunda iş birliği öteden beri yürütülüyordu. Faz 3 çalışmalarımız oldu burada. Geçtiğimiz günler içinde de Sinovac aşısı ürünleri büyük miktarda Türkiye'ye getirilmiş ve burada şişelenerek hazır ürün haline getirilmişti. Bu tür iş birliği zaten ortak üretim anlamına geliyor. Bunun devamının geleceğini de düşünüyorum" sözleriyle bahsi geçen iş ortaklığının devam edeceğine inandığını vurguladı. Cheng aynı zamanda Türkiye'de yürütülen faz 3 çalışmalarının sonucunda koruma oranının 'oldukça iyi' bir oran olan yüzde 81 olarak belirlendiğini de açıkladı.

Türkiye'nin salgının başlangıcında Çin'e tıbbi malzeme desteği ilettiğini ve bu yardımlaşmanın iki ülke arasında salgın boyunca devam ettiğini öne çıkaran Cheng, konuyla ilgili "Çin'in salgının üstesinden gelebilmesi için Türkiye'nin yardımları çok iyi oldu. Salgını kontrol altına aldıktan sonra, Çin'de vaka görüldükten sonra Türkiye'ye yardım ettik. Çin'de uzmanlarımızın geliştirdikleri tedavi yöntemlerini ve varyantlarını Türk uzmanlarıyla zamanında paylaştık. İki ülke uzmanları arasında 3-4 kez video konferans yapılarak, Çin tarafının tetkikleri Türk meslektaşlar ile paylaşıldı" şeklinde konuştu.