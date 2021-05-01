DSÖ, Moderna Aşısına Acil Kullanım Onayı Verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yapılan bir yazılı açıklamayla Moderna aşısına acil kullanım onayı verdiklerini belirtti. Moderna, DSÖ tarafından acil kullanım onayı alan beşinci aşı oldu.

Koronavirüs pandemisinin etkileri tüm dünyada devam ederken aşı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Ülkelerde uygulamaya konan bazı aşılar bulunsa da özellikle yan etkiler ve etkinlik oranları noktasında henüz kendini kanıtlayamamış aşılar mevcut. Bu da bu aşıların yüksek sayıda üretilerek dünya genelinde uygulamaya konmasının önüne geçiyor.

Hakkında bolca tartışılan aşılardan biri de ABD'de geliştirilen Moderna aşısı. Tıpkı BioNTech aşısı gibi mRNA aşısı olan Moderna'nın tartışma konusu olma sebebi ise yüksek oranda yan etki gösteriyor olmasıydı. BioNTech aşısı ile karşılaştırılan Moderna'nın yan etki oranı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre yüzde 74 olarak açıklanmıştı. BioNTech aşısında ise bu oran yüzde 65.4 olarak belirlendi.

DSÖ acil kullanım onayı verdi:

Bu tartışmaların gölgesinde, artık tüm dünyanın önceliğinin 'bir an önce herkese aşı' olduğu bu günlerde Moderna ile ilgili DSÖ tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada ''Bugün DSÖ, Moderna COVID-19 aşısını (mRNA 1273) acil kullanım için listeledi'' ifadelerine yer verildi. Acil kullanım onayından önce, aşı DSÖ'nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından gözden geçirilmiş ve ocak ayında 18 yaş ve üstü tüm yaş grupları için önerilmişti.

Moderna aşısı ABD Gıda ve İlaç Dairesi (CDC) tarafından 18 Aralık 2020'de acil kullanım izni almıştı. 6 Ocak 2021'de ise Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Avrupa Birliği genelinde geçerli pazarlama izni de verilmişti.