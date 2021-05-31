Cumhurbaşkanı Erdoğan, Normalleşme Kararlarını Açıkladı

Pandemi önlemlerinin azaltılması ve birçok yasağın kalkmasına yönelik açıklamalar için gözler, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yeni kararları açıkladı.

Türkiye’de pandemi nedeniyle getirilen birçok yasağın yaz dönemi için kaldırılması konusunda gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı kabine toplantısına çevrildi. Şu anda sürmekte olan canlı yayında Erdoğan, Türkiye’nin iç ve dış işlerine dair birçok konu başlığı adı altında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ardından normalleşme sürecine adım attığımız kararları açıkladı. Vatandaşların uymaları gereken yeni uygulamalar şu şekilde: Alınan yeni kararlar: Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde sürdürülecek.

saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde sürdürülecek. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek; saat 24.00’a kadar da paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkmak kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecek.

belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek; saat 24.00’a kadar da paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkmak kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edecek. Spor müsabakaları, izleyicilerle birlikte gerçekleştirilebilecek.

gerçekleştirilebilecek. Kahvehane, kafe, halısaha, spor salonu, lunapark benzeri mekanlar 07.00 - 21.00 arası çalışabilecek.

arası çalışabilecek. Nikahlar ve nikahlı düğünler şartlara uygun olmak kaydıyla düzenlenebilecek.

ve şartlara uygun olmak kaydıyla düzenlenebilecek. 13 eylül tarihinde üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak.

tarihinde üniversitelerde başlayacak. İş yerlerinde esnek mesai uygulaması devam edecek. İLGİLİ HABER Türkiye, Yunanistan'la Aşı Sertifikası İçin Anlaştı: Test Sonucu Negatif Olanlar Seyahat Edebilecek

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