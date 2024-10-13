Dubai’nin Teknoloji ve Doğayı Bir Araya Getiren Devasa Plaj Projesi Jebel Ali Sahili (Tam 6,6 Km Uzunluğunda!)

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Dünya sahnesinde, adını yenilikçi projelerle duyuran ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri. Bu içerikte, Dubai’nin devasa sahil projesi Jebel Ali Sahili’nden bahsedeceğiz.

Jebel Ali Sahili olarak isimlendirilen bu proje, 2024 yılı itibariyle onaylandı ve ilk adımları atıldı.

Sıradan bir sahile sıra dışı bir yaklaşım getirecek olan bu projenin 2026 yılında tamamlanması bekleniyor.

 Jebel Ali Sahili’nin 6,6 kilometre uzunluğunda ve toplamda 3300 dönümlük geniş bir alanı kaplaması planlanıyor.

jebel ali sahili

Jebel Ali Sahili’nin 6,6 kilometre uzunluğuyla şehrin en uzun halka açık plajı olacağı söyleniyor.

2 yıl içinde tamamlanması beklenen bu projede, bu süre zarfında, plaj ve çevresindeki alanların etap etap geliştirilmesi amaçlanıyor.

Devasa bir alanı kaplayan Jebel Ali Sahili’nin, plajın güzelliğini artırmakla kalmayıp, bölgeye yapılacak çeşitli tesisler ile plaj deneyimini başka bir boyuta taşıyacağı belirtiliyor.

Söz konusu maçlara ulaşmak içinse henüz bir bütçe açıklanmadığı, ancak projenin boyutlarına ve barındıracağı teknoloji, mühendislik ve mimari özelliklerinin de etkisiyle oldukça yüksek bir bütçeye sahip olacağı söyleniyor.

Jebel Ali Sahili projesinde kullanılan teknoloji ve mühendislik, bu projeyi sadece büyük değil, aynı zamanda modern ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürüyor.

Projenin gelişimi sırasında doğa ile uyumlu, çevre dostu malzemeler kullanılacağı ve bununla uyumlu olarak yapılar ve tesislerin deniz kabukları ve mercanlar gibi denizden esinlenilen organik formlarla tasarlanarak sıra dışı bir mimari örneği olacağı söyleniyor.

Bu doğadan ilham alan mimarinin, bölgenin doğal manzarasıyla bütünleşen estetik bir görünüm sunacağı ifade ediliyor.

Ayrıca, akıllı teknolojilerin de plajın her köşesinde kullanılacağı belirtiliyor.

Jebel Ali Sahili

Güneş enerjisi ile çalışan tesisler, suyun korunmasına yönelik sistemler ve plajın temizliğini sağlayacak otonom temizlik araçlarının, bu projeyi hem ileri teknoloji hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından benzersiz kılacağı belirtiliyor.

Ek olarak, projenin çevrenin korunmasına ve Dubai'nin sürdürülebilirlik ve eko-turizm hedeflerine destek vereceği söyleniyor.

Bu doğrultuda, projenin kaplumbağa yaşam alanlarını iyileştirmek, mangrov ağaçları dikmek gibi ekosistemleri koruma ve geliştirmeye yönelik önlemler alacağı da belirtiliyor.

Özetle, Jebel Ali Sahili sadece bir plaj olmanın ötesine geçerek, doğa ve teknolojiyi bir araya getiren bir çeşit yaşam alanı olacak gibi görünüyor.

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