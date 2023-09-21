İlk yerli Amazon Original dizisi olacak Düğüm, duyuruldu. 2024 yılında Prime Video üzerinden yayınlanacak dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Amazon, ilk yerli Amazon Original dizisi Düğüm ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki yıl yayınlanacak diziden ilk fotoğraf paylaşıldı. Ayrıca dizinin konusu ve oyun kadrosu ile ilgili de açıklamalar yapıldı. Gelin hep birlikte Prime Video'nun yaklaşmakta olan yeni dizisine yakından bakalım.

Prime Video'da yayınlanacak Düğüm, OGM Pictures tarafından üstlenilen bir proje. Polisiye dram ve gerilim türündeki yapımın yönetmen koltuğunda oturan isim de Can Ulkay. Orijinal hikâyesi Arman Güvenç tarafından kaleme alınan Düğüm'ün senaryo çalışması ise Selim Erkul tarafından gerçekleştirildi.

Düğüm için paylaşılan ilk fotoğraf:

Düğüm konusu:

Amazon, Düğüm'ün konusunu şöyle açıklıyor:

Dürüstlüğüyle herkesin gözdesi olmuş Neslihan Turhan, kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı "Tek Gerçek" programını sunan, kariyerinin zirvesinde ünlü bir habercidir. Son yayınında yer altı dünyasının karanlık isimlerinden birine meydan okurken ağzından çıkan o çok iddialı cümlenin, hayatının en zor sınavı olacağından habersiz kameralara aynen şöyle demiştir; "Oğlum olsa acımam!"



Tek çocuğu Can’ın, arkadaşı Leyla'yı öldürmekle suçlanmasıyla Neslihan'ın dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olur. Hayatının en zor yayınlarında; bir yandan Leyla'nın katilini ararken, bir yandan oğlunun adını bu işten uzak tutmaya çalışır. Oğlunu korumakla; gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak arasında kalan Neslihan, hayatının en önemli kararıyla karşı karşıyadır; oğlunu hapse atma pahasına Leyla'nın katilinin peşine düşecek midir?

Düğüm oyuncu kadrosu:

Şu an için Bergüzar Korel (Neslihan), Caner Cindoruk (Nejat) ve Serkan Altunorak (Vural) isimleri açıklandı. İlerleyen dönemlerde daha fazla isimle tanışacağımızı düşünüyoruz.

Düğüm yayın tarihi:

Prime Video, dizinin yayın tarihini net olarak açıklamadı. Ancak dizi, 2024 için planlandı.