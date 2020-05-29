Dünya genelinde oyuncular, oyun oynarken yeme - içme gibi alışkanlıklara sahipler. Araştırmaya göre oyuncuların hemen hemen yüzde 80’inin oyun oynarken yeme - içme alışkanlığı bulunuyor.

Günümüzde pek çok kişi, bilgisayar başında otururken yemek yemeyi tercih ediyor. Yemek yerken film - dizi izlemek gibi aktiviteleri gerçekleştiren insanlar, her geçen gün ekranlara daha fazla bağlanıyor. Yapılan yeni bir çalışmaya göre ise insanlar oyun oynarken de yemek yemekten hoşlanıyorlar. Newzoo tarafından yapılan araştırmada, oyuncuların yüzde 80’i bilgisayar başında oyun oynarken yemek yemeyi veya bir şeyler içmeyi seviyor.

Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve APAC (Asya - Pasifik) bölgesinde yapılan araştırmaya göre, bölgeden bölgeye oyun oynarken yeme - içme oranı da değişiyor. Dünyada en fazla oyun oynarken yemek yiyen ülkenin ise APAC bölgesinde yer alan Hindistan’da olduğu açıklandı. Yapılan araştırmalara göre Hindistan’daki gamerların yüzde 94’ü oyun oynarken yemek yemeyi veya bir şeyler içmeyi tercih ediyor.

Tüm bölgelerde ise erkeklerin yüzde 55’inin oyun oynarken yemek yediği keşfedilirken, bu alışkanlığın en çok olduğu yaş aralığının 21 - 35 yaş grubu olduğu açıklandı. Araştırma sonucu bize gösteriyor ki insanlar oyun oynarken yemek yemeyi seviyorlar. Bu durum biraz ilginç, çünkü film - dizi gibi içeriklerde bilgisayarla etkileşime girmemize gerek olmuyor, ancak oyunlarda sürekli bir eylem halindeyiz. Hem oyun oynayıp hem yemek yemek, bu sebeple biraz daha zor olabilir.

Oyun oynarken ne tüketiliyor?

Araştırma sonucuna göre oyun oynarken yemek tüketen kişiler, en fazla tuzlu atıştırmalıklar, tatlı atıştırmalıklar ve alkolsüz içecekleri tercih ediyor. Kadınlar, daha çok tuzlu atıştırmalıkları tercih ederken erkeklerin oyun oynarken çok daha çeşitli yiyecekleri tercih edebildiği açıklandı.

Yaşa ve bölgeye göre farklılık gösteriyor

Araştırma sonuçlarına baktığımızda hem oyuncuların yaşına hem de bölgeden bölgeye yeme - içme tercihlerinin de değiştiğini görüyoruz. Örneğin Kuzey Amerika’da 10 - 15 yaş aralığındaki oyuncular tuzlu atıştırmalıkları tercih ederken, 16-20 yaş grubu oyun oynarken daha çok alkolsüz içecekleri tercih ediyor. Batı Avrupa ise oyun oynarken bira içmeyi seven oyunculara ev sahipliği yapıyor.