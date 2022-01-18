Geçtiğimiz günlerde Spice DAO isimli bir kripto grubu, bir Dune kitabını 2,66 milyon euro'ya satın aldığını paylaşarak 'projelerini' duyurdu. Grup, kitabı satın alarak sanki beraberinde kitabın tüm haklarını da satın almış gibi davranınca, kripto para camiasının buraya doluşması pek de geç olmadı.

Tüm dünyada devam eden NFT çılgınlığı süresince binlerce dolar karşılığında satılan sanat eserleri görmüştük. Geçtiğimiz yılın kasım ayındaysa Dune sever kripto para yatırımcıları tarafından oluşturulan Spice DAO isimli bir platform, Dune’un daha önce planlanan, ancak hiçbir zaman sinemalara varamayan filminin ‘incilini’ milyonlarca euro karşılığında satın aldılar.

Alejandro Jodorowsky tarafından hazırlanan ve ‘yönetmenin incili’ olarak tanımlanan bu kitap, NFT olarak 2,66 milyon euro karşılığında satıldı. Kitabı satın alan Spice DAO grubuysa geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla tüm kripto para camiasının dalga konusu oldu. Spice DAO, kitabın NFT’sini aldıktan sonra sanki kitabın tüm haklarını satın almış gibi davranıyordu.

Kitabın NFT'sini satın aldık, hadi animasyon yapalım ve satalım:

Spice DAO tarafından yapılan paylaşımda “Açık artırmayı 2,66 milyon euro ile kazandık. Şimdi görevimiz: 1- Kitabı herkese açık hale getirmek. 2- Kitaptan ilham alan orijinal bir animasyon dizi üretmek ve bunu bir yayın platformuna satmak. 3- Topluluktan türev projeleri desteklemek.” ifadeleri yer alıyordu.

Spice DAO’nun satın aldığı kitap, Jodorowsky’nin Dune filmi için hazırladığı ve hazırlattırdığı tüm senaryosundan görsel senaryo taslağına, kostümlerinden sahnelerdeki malzemelere kadar film hakkındaki tüm planlar bulunuyordu. Zaten kitabın kendisi, filmi Hollywood yapımcılarına tanıtmak ve bu filmin gerçeğe dönüşmesini sağlamak için hazırlanmıştı.

Spice DAO’nun kitabın yalnızca NFT kopyasını satın alarak kitabın tüm haklarına sahipmiş gibi paylaşım yapmasıysa sosyal medyada komik tepkilere neden oldu. Spice DAO’nun yaptığı paylaşıma gelen bazı muhteşem tepkiler şu şekildeydi:

"Kriptonun birisine ne kadar köpek beyni verebildiği çok etkileyici. Sanki baharatın tam tersi."

"Kripto biladerler - Kitabın bir kopyası - Bu benim fikri mülkiyetim mi?"

"Dijital sanatı çalmaktan takas edilebilir sanatı çalmaya kaydılar."

"Tahmini ederinin 100 katı karşılığında koleksiyonluk aldın. Spider-Man çizgi romanını alınca da Spider-Man filmleri yapmaya başlayabileceğini düşünüyor musun?

"Sanırım bu NFT kültürünün doğal sonucu. Bir şeyin sınırlı sayıdaki bir kopyasını satın aldın ve şimdi bu şeye 'sahip olduğunu' düşünüyorsun."

"Çok parası olanların parayı yetenek ve zekayla kazandığı efsanesini ortadan kaldırmaya yardım ettiğin için teşekkürler."

Öte yandan, 2,66 milyon euro karşılığında NFT olarak alınan bu kitabın, tamamen ücretsiz bir şekilde 2011 yılından bu yana yayında olduğunu da belirtelim. Arkadaşlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.