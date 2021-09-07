El Salvador’un Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmasının ardından Reddit’teki kripto para topluluklarında hareketlilik başladı. El Salvador’un kabulü ile birlikte ‘30 dolarlık Bitcoin alın’ çağrısı hem ünlü yatırımcılar, hem de Reddit’teki kripto para toplulukları tarafından destek gördü.

Bildiğiniz üzere El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olarak tarihe geçti. Ancak G20 üyesi ülkeler ve uluslararası finans kuruluşları büyük oranda kripto paralara mesafeli. Türkiye’de de kripto para piyasalarını vergilendirme ve hukuki yükümlülükler içeren yasalarla düzenleme çalışmaları devam ediyor. İşte bu nedenle El Salvador, hem Türkiye hem de diğer ülkeler için deneysel bir nitelik taşıyor.

Diğer taraftan bir ülkenin Bitcoin’i resmi olarak kabul etmesi, aslında “merkezi finans sistemlerine karşı merkezi olmayan, kişi ve kurumlardan bağımsız olan finans modeline geçişin” bir sinyali olarak ele alınıyor. Dolayısı ile sürekli krize gebe olan günümüz finans sistemine alternatif bekleyen milyonlarca küçük yatırımcı, El Salvador’un kararı sonrasında beklentileri yükseltti.

Neden ‘30 dolarlık Bitcoin alın’ çağrısı yapılıyor?

El Salvador Başkanı Nayib Bukale, ülkenin Bitcoin planlarının mimarı olarak tanınıyor. Kendisi, aslında kararın duyurulduğu Haziran 2021’de 140 milyon dolarlık Bitcoin alımı yapacaklarını ve bu Bitcoin'leri halka dağıtacaklarını açıklamıştı. İşte çağrıya konu olan ‘30 dolar’ da buradan geliyor. Nüfusu 4,72 milyon olan El Salvador’un Bitcoin’i kabul etme ve yatırım kararı ile birlikte ülkedeki tüm vatandaşlar, 30 dolarlık Bitcoin sahibi olmuş durumda.

Bu durumu bilen Reddit ve Twitter’daki topluluklar ise 30 dolarlık Bitcoin alın kampanyası başlattı. Kampanyaya destek verenler arasında, dünyanın en fazla Bitcoin yatırımı duyuran şirketi MicroStrategy’nin kurucu CEO’su Michael Saylor da var. Tıpkı Saylor gibi kripto para dünyasında etkisi olan yerli ve yabancı pek çok hesap destek veriyor.

30 dolarlık Bitcoin alın çağrısı piyasayı nasıl etkiledi?

Bu çağrının günün ilk saatlerinde piyasalara olumlu yansıdığını ve Bitcoin’in 51.800 dolardan 52.800 dolar seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Ancak yatırımcıların ağırlıkta olduğu batı ülkelerinde günün ilk saatlerine girildiğinde Bitcoin’in fiyatı 50.900 dolara kadar gerilemiş durumda. Ancak Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri için günün yeni başladığını, yani çok sayıda yatırımcının da işlem yapacağını düşünürsek, piyasalarda biraz daha değişim görebileceğimizi söyleyebiliriz.

30 dolarlık Bitcoin alma çağrısının bir nevi piyasalar için test olduğunu söylemek de mümkün. Bir ülkenin Bitcoin’i resmi olarak tanıma kararının milyonlarca yatırımcının gözünde ne anlam ifade ettiğini görmek amaçlanmış olabilir.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.

