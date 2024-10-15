Android kodlarında yapılan değişiklikleri inceleyen geliştiriciler, Google'ın Android cihazlara Linux desteği getirmeye çalıştığını keşfettiler. Bu destek, daha önce Chromebook'lar ile sınırlıydı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, Linux çekirdeğinin Android telefon ve tabletlerde çalışmasına izin verecek gibi görünüyor. Böylelikle daha önce Chromebook'lar için geçerli olan Linux desteği, yakında telefon ve tabletler için de geçerli olacak.

Android Açık Kaynak Projesi'nin (AOSP) kodlarında tespit edilen değişiklik, kullanıcılar için esneklik sağlayacak gibi görünüyor. Çünkü bir Android telefon kullanıcısı, daha önce üçüncü taraf yazılımlar aracılığıyla Linux kullanabiliyordu. Yapılan çalışma ile buna gerek kalmamış olacak.

Üstelik Google'ın cihazlarına özel olmayacak!

Google, Android ekosistemi için geliştirdiği bazı özellikleri Pixel cihazlara özel kılıyor. Ancak AOSP kodlarında yapılan incelemeler, Linux desteğinin Pixel cihazlara özel olmayacağını ortaya koydu. Yani Samsung veya Xiaomi marka telefon veya tablet kullananlar da Linux çalıştırabilecekler.

Google'ın Android cihazlar için Linux desteği getirmesiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı ve nasıl dağıtılacağı gibi hususlar henüz belirsizliğini koruyor. Bakalım bu hamle, Android deneyimine nasıl katkı sağlayacak...