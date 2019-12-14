Dünya’daki İlk Hükümdarın Kim Olduğu Biliniyor mu?

İnsanlık tarihi pek çok kraldan ve hükümdardan bahseder. Bütün bir devletin bütün gücünü elinde tutan ve her konuda son sözü söyleme hakkına sahip bu kişiler her zaman önemli oldu. Peki ilk kral kimdi?

Tarih boyunca pek çok büyük hükümdar ortaya çıktı. Bu hükümdarlar toplumlarının yönetiminde son ve mutlak söz sahibi idi. Ülkelerinin hemen her anlamda sorumluluğunu üstlenmeleri gerekiyordu. Bazıları başarısız oldu, bazıları namını dünyaya duyurdu.

Avrupa’da Kral, Türklerde Hakan ve sonrasında padişah, Ortadoğu’da sultan, Antik Mısır’da firavun gibi unvanlar alan hükümdarların bazıları, örneğin Fatih Sultan Mehmet, Kral Richard, Selahattin Eyyubi, Cengiz Han gibi isimler bütün dünya tarafından biliniyor. Bilmediğimiz isim ise ilk kralın ismi.

İlk kralın muhtemelen Mezopotamya veya Mısır bölgesinde hüküm sürdüğü düşünülüyor. Sonuçta bu bölgeler ilk medeniyetlerin ve ilk gelişmiş toplulukların ortaya çıktığı yerler olarak biliniyor. Penn Eyalet Üniversitesi’nden tarih profesörü Mark Munn’a göre ilk kralın kayıtları tutulmadı, tutulduysa bile çoktan tarih oldu.

Bu da bizi bulabileceğimiz ilk kralı bulmaya itiyor. Sonuçta kaydı tutulmuş olan kralların en eskisinin hangisi olduğu basit bir sıralama işlemi, değil mi? Değil. Zira elimizdeki bilgiler belirsiz, karışık ve fazlasıyla mitolojik olduğu için net bir şey söylemek zor.

Krallar listesi konusunda ilk kaynağımız Sümer Krallar Listesi. Tarihçiler bu listedeki bazı bilgilerin doğru olduğunu kabul etse de bazı isimlerin hikayelerini pek de akla yatkın bulmuyorlar. Onlara göre ilk kral Iry-Hor ya da Namer. Fakat Sümer Krallar Listesi bu isimlerle başlamıyor.

Liste efsanevi tanrı krallarla bir nevi Silmarillon havasıyla ilerliyor. Zira ilk kral, tam 28 bin yıl boyunca hüküm sürerken bir sonraki kralın hükmü de 1200 yıla yayılıyor. Listede araya Nuh tufanına benzer bir olayın anlatısı da giriyor.

Bir krallık kurma ve hükümranlık (güç otoritesi ve hanedanlık) oluşturma konusunda ise bilinen ilk örnek, Mısır’daki U-j at Abydos adlı mezarda kim yatıyorsa o. Bu uygarlık genel olarak Hanedan 0 yani başlangıç hanedanı olarak kabul ediliyor ama gelin görün ki burada da kimin yattığı bilinmiyor.

Pek çok araştırmacıya göre burada yatan kişi ise Akrep Kral. Akrep Kral aslında bir kişinin ismi değil, daha ziyade hiyerogliflerden gelen bir çeşit unvan. Hiyerogliflerde yöneten kişinin ilahi kaynaklardan gelen güçle hükmettiği belirtiliyor. Yani firavunlarda görülen tanrı-kral anlayışının başlangıcı.

Yani ilk kralın kim olduğu, hatta bildiğimiz kralların bile hangisi olduğu konusu tartışmalı ve muhtemelen asla çözülemeyecek.