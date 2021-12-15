WhatsApp, sesli mesaj gönderirken mesajları göndermeden önce dinleyebileceğiniz özelliği yayımladı. Özellik, şu anda yalnızca eller serbest kayıt modunda çalışıyor.

Günümüz iletişiminin en yoğun şekilde gerçekleştiği platform olan WhatsApp, bildiğiniz üzere mesajlaşmanın yanı sıra sesli mesaj, görüntülü ve sesli arama, görsel, GIF ve dosya gönderme gibi pek çok özelliğe sahip durumda. Fakat uygulamanın sahip olduğu bir eksiklik, özellikle sesli mesaj gönderdiğimiz bazı zamanlarda pişmanlık yaşamamıza neden olabiliyordu.

WhatsApp’ta sesli mesaj göndermeye kalktığınızda sesinizi kaydettiğiniz an mesajınız, siz bir defalığına da olsa onu dinleyemeden doğrudan karşı tarafa aktarılıyordu. Bu da zaman zaman olumsuz durumlara neden olabiliyor, hepimizi sinir ediyordu. WhatsApp, en sonunda buna bir dur diyecek tuşa bastı.

Artık ses kayıtlarımızı önceden dinleyebileceğiz:

WhatsApp, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı yeni gönderiyle birlikte sesli mesajların artık gönderilmeden önce dinlenebileceğini açıkladı. Özellikten faydalanmak için ses kayıt tuşuna basıp yukarı kaydırarak eller serbest ses kaydını etkinleştirmeniz gerekiyor. Sesinizi kaydettikten sonra kaydı durdurduğunuzda önünüze ses kaydınız sunuluyor ve gönderme butonuna basmadan önce kaydınızı dinleyebiliyorsunuz.

Özellik, şu anda WhatsApp’ta kullanılabilir durumda.

Bu özelliğin şu andaki tek eksiğiyse mikrofon simgesine basılı tutarak aldığınız ses kaydını göndermeden önce hâlâ dinleyemeyecek olmamız. Umuyoruz ki yakın zamanda WhatsApp, bu duruma da el atar. Bunun yanı sıra nasıl görsel gönderirken görseli ön izleyebiliyorsak, sticker ya da GIF gönderirken de ön izleme yapabilmeliyiz, değil mi?