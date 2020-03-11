Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüsünü Pandemi İlan Etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 120 binden fazla kişiye bulaşan ve 4 bin 500’den fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsünü pandemi yani küresel salgın ilan etti. Örgüt, daha öncesinde virüs salgınını epidemi olarak sınıflandırıyordu.

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü, oldukça kısa bir süre içerisinde tüm kıtalara yayıldı ve 100’den fazla ülkede Corona virüsü vakaları görülmeye başlandı. Ayrıca dün gece saatlerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde de bir kişide Corona testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Corona virüsü, açıklanan resmi rakamlara göre 124 bin 775 kişiye bulaştı. Meydana gelen bu 124 bin vakanın 67 bin 50’si iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 585 oldu. Neredeyse tüm ülkelerde görülen vakalar sonrası Dünya Sağlık Örgütü de Corona virüsünün durumunda değişikliğe gitti.

Corona virüsü, pandemi ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tedros Adhanom, dünya üzerindeki 100’den fazla ülkede görülen Corona virüsünü pandemi ilan ettiklerini duyurdu.

Tedros Adhanom, yaptığı konuşmada “Corona virüs salgının hem yayılma hızı hem şiddeti dolayısıyla endişeliyiz. İki haftada Çin dışında görülen vaka sayısı 13'e katlandı. Bu nedenle Covid-19'un pandemi olarak karakterize etmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

Peki, pandemi nedir? Pandemi, aslında küresel salgın anlamına geliyor. Pandemi, genel olarak bir kıta hatta bir dünya yüzeyinde çok geniş bir alana yayılan hastalıklar için kullanılıyor. WHO, Corona virüsü için daha önce epidemiyi kullanıyordu.

Şu an için Corona virüsüne bağlı en çok vaka ve en çok ölüm Çin’de meydana gelmiş durumda. Çin’i hem vaka hem de ölüm sayısında İtalya, İran ve Güney Kore gibi ülkeler takip ediyor. Komşularımız Yunanistan’da 99, Irak’ta 71, Ermenistan’da 1, Gürcistan’da 24, Bulgaristan’da ise 6 vaka bulunuyor.