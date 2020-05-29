'Koronavirüs Salgını Sürecinde Havuzda Yüzmek Güvenli'

Gelen yaz aylarıyla birlikte koronavirüs salgını günlerinde havuzların kullanılıp kullanılamayacağı merak edilen bir konu. Araştırmacıların açıkladığı bilgilere göre koronavirüse rağmen havuzlarda yüzmek güvenli fakat hâlâ havuz kenarlarından veya soyunma kabinlerinden koronavirüs kapılabilir.

Özellikle gelen sıcak yaz günlerinde karantinadan sıkılan insanlar, havlu ve terliklerini toplayıp havuza girmenin hayalini kuruyorlar ve bu imkânsız değil. Yapılan araştırmalar sonucunda edinilen bilgilere göre koronavirüs, su içerisinde yayılamıyor fakat yine de bu sene havuz keyifleri farklı bir şekilde yapılacak gibi duruyor. Araştırmacıların verdiği bilgiler doğrultusunda havuz kenarında uzun vakitler geçirmek yerine, havuz içinde sürekli yüzme hâlinde hareket edip sosyal mesafe korunmalı. Ayrıca su dışı yüzeylerle ve soyunma kabinleriyle temastan kaçınılması gerekiyor.

Michigan Üniversitesi'nin Çevre Mühendisliği bölümünde profesör olan Krista Wigginton'ın yaptığı açıklamalara göre su içerisinde koronavirüsün yayılması hakkında endişe edilmemesi için üç ana neden bulunuyor. Birincisi, koronavirüs suda ortaya çıkan bir virüs olmadığı için havada hareket ediyor ve suya karıştığında seyrelip yok oluyor. İkincisi, solunum yolunu kullanan bir virüs olduğu için yutkunma ile değil, nefes alma ile bulaşıyor. Son olarak da havuzlar klor ile dezenfekte edildiği için virüsün bu ortamda yaşama şansı çok düşük oluyor. Krista Wigginton, araştırmayı şu sözlerle açıkladı: "Klorlanmış havuzlar, yüzmek için hiçbir risk barındırmıyor çünkü hava kaynaklı olan bu virüsler klor dezenfektesine karşı çok duyarlı bir yapıya sahip."

Sosyal mesafeyi korumak hâlâ önemli:

Her ne kadar virüs su içinde bulaşmasa da havuz veya yüzdüğünüz yerde bulunan diğer kişilerle yakın temas hâlinde virüsün bulaşabilme ihtimali bulunuyor. Bu yüzden yüzerken de sosyal mesafe korunmalı, havuz çevresindeki alanlarla ve kapalı soyunma kabinleriyle temastan kaçınılmalı. Hatta ekstra önlem almak isteyenler için araştırmacılar, koronavirüs kapalı alanlarda daha hızlı yayılabildiği için açık alanlarda bulunan havuzları öneriyor.

Bu konuda önlemler, ABD'de bulunan havuzlar tarafından uygulanmaya başlandı. Florida eyaletinde bulunan havuzlarda yüzücülerin, 182 santimetrelik sosyal mesafeye uyması gerekiyor. Ayrıca yüzücüler, en fazla 1 saat havuzda kalabiliyor ve soyunma kabinlerini kullanamıyor.

Bu yaz için yüzme planlarını erteleyenler, bu konuyu tekrar düşünebilir fakat havuzlara ve deniz kenarlarına akın olması hâlinde bu alanlardan kaçınmakta fayda var. Kendinize sessiz, sakin bir havuz veya çok kalabalık olmayan bir sahil bulabilirseniz, sosyal mesafeyi koruma ve su dışındaki alanlarla temastan kaçınma şartıyla yüzmenin tadını çıkartabilirsiniz gibi duruyor.