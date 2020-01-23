Karbondioksit Yoğunluğunun En Yüksek Olduğu Bölge (Video)

Deniz seviyesinin sadece 60 metre altına dalış yapmak bile ilginç yerlerin keşfedilmesine yol açabiliyor. Texas Üniversitesi’nden Bayani Cardenas ve ekibi, derin dalış çalışmaları sırasında şampanya gibi köpüren ve karbondioksit içeren bir ortam keşfetti.

Texas Üniversitesi’nden Profesör Bayani Cardenas, Filipinler’deki Verde Adası Geçidi’nin okyanus ortamını nasıl etkileyeceğini incelerken “Soda Springs” (Soda Kaynakları) ismi verilen bir bölge keşfetti. Verde Adası Geçidi, dünyanın en fazla canlı çeşidini barındıran ekosistemlerinden biri ve bölge, mercan resiflerine de ev sahipliği yapıyor.

Bayani Cardenas ve ekibi, Verde Adası Geçidi’nde yaptığı derin dalış çalışmaları sırasında muhteşem bir köpürme görüntüsü sağlayan bir konum keşfetti. Cardenas’ın keşfettiği Soda Springs bölgesindeki köpürme görüntüsü, okyanus tabanındaki çatlaktan gaz çıkışı olmasıyla gerçekleşiyor.

Profesör Bayani Cardenas, bu kadar yüksek karbondioksit yoğunluğu olan bir bölgede mercan resiflerinin nasıl geliştiklerinin araştırılması gerektiğini belirtiyor. Bayani Cardenas ve meslektaşlarının, Soda Springs bölgesindeki araştırmalarından elde ettikleri bulguların yer aldığı makale bu ay Geophysical Research Letters’ta yayınlandı.

Soda Springs ismi verilen bölgedeki karbondioksit yoğunluğu, bölgenin yakınında bulunan yeraltı sularının, denizaltı okyanus ortamına nasıl karıştığını araştırılırken bulundu. Yapılan ölçümler, Soda Springs'in dünyanın en yüksek karbondioksit yoğunluğuna sahip bölge olduğunu belirledi.

Aşağıdaki videoda Bayani Cardenas ve meslektaşları tarafından Soda Springs’teki kabarcıklar halinde okyanusa karışan karbondioksit görünüyor.: