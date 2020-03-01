İklim Değişikliği Kahve Endüstrisini Derinden Sarsabilir

Yeni bir çalışmaya göre iklim değişikliği, Brezilya’daki kahve üretimine büyük zarar verebilir. Raporda ayrıca kahvenin nasıl korunabileceğine dair fikirler de yer aldı.

Dünya üzerindeki insanların büyük bir kısmı kahve içer. Hatta Türkler, İngilizler gibi birkaç ulus dışında çay içenlerin sayısı genelde kahve içenlerden geride kalır. Haliyle kahve, iklim değişikliğinin tehdit ettiği alanlar arasında en önemlisi olmasa da en çok dikkat çekenlerden biri olarak biliniyor.

Yeni bir araştırma, özellikle Brezilya’da kahve üretiminin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğini açıklıyor. Neyse ki bu çalışmada ayrıca bu olumsuz etkiyle nasıl mücadele edileceğine dair öneriler de yer alıyor.

Küresel ısınma, kahve yetişecek alanları ortadan kaldırıyor

Araştırmada ortaya çıkan modele göre ülkenin güneydoğusunda yer alan Matas de Minas Gerais, Montanhas, do Espirito Santo gibi bölgeleri gelecekte çok daha sıcak olacak. Bundan yaklaşık 30 yıl sonrasında 1,7 derece daha ısınacak olan bölgedeki yağış oranı 1257 milimetreden 1199 milimetreye kadar düşecek. Bu da kahve üretiminin yüksek olduğu alanların %60 azalmasına neden olacak.

Kahve üretimi dünya çapında 25 milyon küçük ölçekli çiftçi için ana geçim kaynağı olarak gösteriliyor. Toplamda ise 100 milyon hanenin bir numaralı geçim kaynağı olarak kahve üretimi öne çıkıyor.

Araştırma sadece Brezilya’ya ait sayıları içeriyor ancak durumun dünyanın geri kalanını da etkileneceğini anlamak hiç de zor değil. Haliyle iklim konusunda şimdiden harekete geçilmesi gerekiyor.

Kahve üretiminde atılabilecek adımlar

İlk çözümlerden biri, tarım arazilerinde gölge yapılması ve yağmur çekmesi amacıyla ağaçların da kullanılması önerisi. Bir ağacın gölgesi, %50 ihtimalle gündüz sıcaklığını 2-3 derece düşürüyor. Bu yöntemle şu andaki arazilerin %75’i korunabiliyor.

Sadece kahve değil, pek çok tarım ürünü ve pek çok kişinin hayatı da küresel ısınma nedeniyle risk altında bulunuyor. Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi için de insanların harekete geçmesi gerekiyor.