Dünyadaki Tüm İnsanların Sığabileceği Binanın Büyüklüğü

Bu fütüristik düşünceye bilim kurgu filmlerinde bile rastlamadık. O halde merakları giderelim ve çeşitli hesaplamalarla hayalî bir mega bina tasarlayarak yaklaşık 8 milyar insanı buraya sığdırmaya çalışalım. Bakalım sonuç nasıl olacak?

Oldukça kalabalık şehirlerde yaşıyoruz; dip dibe olan apartmanlar, saatlerimizi harcadığımız trafik, balık istifi şeklinde bindiğimiz toplu taşıma araçları... Kilometrekareye 2.900 kişi düştüğü için İstanbul gibi bir şehirde bu yoğunluk çok daha fazla hissediliyor. Hatta kilometrekareye düşen insan sayısı, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Güngören'de 42.000 kişiye kadar ulaşıyor.

Peki bu nüfus yoğunluğunu abartıp yaşayan bütün insanları tek bir binada toplasaydık ne olurdu? RealLifeLore adlı YouTube kanalı bunu 3 yıl önceki nüfusla (7.478.000.000 kişi) hesapladı ve ortaya çıkan mega binanın nasıl olacağını görmemizi sağladı. İşte o bina:

Bir insanın ortalama boyu 1,63 cm olduğu için tabanı bir metrekare ve yüksekliği 1,63 metre olan bir küp inşa edelim ve içine 5 insan sığdıralım.

Hacim bakımından dünyanın en büyük binası olan Boeing Everett Uçak Fabrikası'na bu yöntemle 40.831.000 kişiyi sığdırabilirdik.

Yani iki adet Boeing fabrikasına Türkiye nüfusunun neredeyse tamamı sığabilirdi.

Fakat bu sayı tüm insan nüfusunun %1'i bile değil. Bu yüzden çok daha büyük bir bina inşa etmemiz gerekiyor.

Boeing'in fabrikası 13.300.000 metreküp. Yapacağımız binanın 2.436.000.000 küp olması gerekirdi. Sayı her ne kadar astronomik olsa da bu binamız üstteki görselde olduğu gibi uzaya çıkacak kadar da büyük olmazdı.

İşte bu hayalî bina New York şehir merkezinde böyle görünürdü. Yaklaşık 7,5 milyar insan bu binanın içinde!

Yaşayan her insanı sığdırabileceğimiz bu küpün yüksekliği 1.346 metre olurdu. Binanın yüzey alanı ise Tesla Gigafactory'den sadece 5 kat daha büyük olurdu.

Bu devasa bina, dünyanın en yüksek binası olan Burc Halife'nin yanında inşa edilseydi böyle görünürdü.

Hayalî binamız her ne kadar devasa boyutta olsa da yine de muhtemelen tahmininizden çok daha küçük olmalı. Bu kadar insanın sığdıralabileceği bu küpün etrafını yürüyerek sadece yarım saatte dolaşabilirdiniz.

Bu fikre yakın bir binanın Tokyo'da yapılması planlanıyor. Yapılabilirse 1 milyon kişi tek bir yapıda yaşayacak.

Tüm Muğla nüfusunun sığabileceği Shimizu Mega-Kent Piramidi, teknik yetersizlikten dolayı hayata geçirilemedi. Çok fazla büyük olduğu için kendi ağırlığını taşıyamayacağı düşünülüyor, mevcut inşaat teknolojisi yetersiz kalıyor.

Yine de bu fikirden tamamen vazgeçilmiş değil, tasarımın süper kuvvetli ve hafif bir malzeme olan karbon nanotüpler ile inşa edilebileceği düşünülüyor. 2030'da inşaata başlama planları yapılıyor fakat başlanabilirse bile bina 2110 yılında tamamlanabilecek. Bu yüzden bu binanın tamamlandığını çoğumuz göremeyecek.

Tokyo'nun nüfusu 40 milyona dayandığı için yerleşme yeri bulma sorunu yaşanıyor.

Bu nedenle bu fütüristik piramide benzeyen pek çok yapı planlanıyor fakat henüz hiçbiri hayata geçirilemedi.Tokyo şimdilik mikro odalı otellerle, dairelerle idare etmek zorunda kalıyor.

Şehri rahatlatacağı düşünülen Shimizu Mega-Kent Piramidi eğer yapılabilirse bittiğinde Mısır'daki Büyük Giza Piramidi'nden 14 kat daha uzun olacak.

Peki herkes gerçekten tek bir binada yaşasaydı neler olurdu?

Bir gün gezegenin çoğu kullanılamayacak hale gelirse tek bir yere sığınmak zorunda kalabilir insanlık. Böyle bir distopik durumda hiç şüphesiz ki insanlar üzerinde yoğun bir stres olacaktır, salgın hastalıklar çok daha hızlı yayılacaktır, birkaç nesil sonra insanlar melezleşeceği için tek tip bir görünüm ortaya çıkacaktır. En kötüsü de başa gelen bir diktatör, sadece tek bir ülkeye değil tüm dünyaya hükmedecektir.

Daha önce hiç taşımadığı kadar insan nüfusuna ev sahipliği yapan Yerküre, her yıl 80 milyon insanı daha sırtlamak zorunda kalıyor.

Tyrell Corporation (Blade Runner)

Uzmanlar bu ritmin hızlı ve tehlikeli olduğu uyarısında bulunuyor. Nüfusun 1 milyara ulaşması için asırlar geçmesi gerekmişti ancak dünya nüfusu 2 asırda 7 kat arttı. Nüfus bu yıl 8 milyarı aşacak, 2050'de ise 10 milyara ulaşacak.

Türümüz, yeryüzünün kaynaklarını hızla tüketiyor, daha fazla sera gazı yayıyor ve diğer canlıların alanlarını daha fazla işgal ediyor. Bu sebeple ya nüfus artışı dengelenmeli ya çevreci yaklaşımlar benimsenmeli ya da başka gezegene gitmek mümkün olmalı.

Çözüm yolu bulunamadığı takdirde ise Dünya bundan yüzyıllar sonra Star Wars'taki Coruscant gibi tamamı tek bir şehirden ibaret olan bir gezegene dönüşebilir.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5