Dünyaya ve Ülkenize Bakış Açınızı Genişletecek Haritalar

Okullarda öğretilenler gibi sıkıcı olmayan bu haritaları incelerken bir ansiklopedi karıştırıyormuş gibi hissedeceksiniz.

Coğrafyanın yanı sıra farklı alanlarda da ilginç bilgiler sunan bu haritalar, özellikle de Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla ne durumda olduğunu görmek açısından oldukça önemli.

İşte dünyaya ve ülkenize olan perspektifinizi önemli ölçüde geliştirecek o haritalar:

1. Avrupa ve çevresinde sarı saç renginin baskın olduğu bölgeler

2. Avrupa ve çevresinde kızıl saçın baskın olduğu bölgeler

3. Avrupa ve çevresinde yeşil göz renginin baskın olduğu bölgeler

4. Avrupa ve çevresinde mavi göz renginin baskın olduğu bölgeler

5. Ülkelerin gerçek boyutları. Türkiye de alıştığımızdan daha küçük. Antarktika, Görünland, Rusya gibi bölgelerde fark çok daha fazla.

6. Avrupa'da hüküm sürmüş milletlerde bulunan erkeklerin bilindik yüzleri

7. Kırmızı: Evde ayakkabı giyiliyor. Yeşil: Evde ayakkabı giyilmiyor.

8. 1900 ve 2021 yıllarında Yunan ve Ermeni nüfusun dağılımı

9. Antarktika merkezli bir harita

10. 1910 yılında Afrika kıtası

11. Doğu Akdeniz'in 3 boyutlu nüfus grafiği

12. 20 yıl boyunca izlenen bir kartalın çizdiği rota

13. Milattan önce 19.000 yılında Dünya

14. Avrupa'daki dinler ve mezhepler

15. Dünyanın en uzun tren yolu

16. Herodot'un çizdiği dünya haritası

17. Bir bölgedeki altı farklı kurt sürüsüne takılan GPS'lerin verdiği görüntülere bakılırsa, sürüler birbirlerinin bölgesinden uzak durma konusunda oldukça iyiler.

18. Haritada öyle görünmese de Afrika'nın eni Rusya'nın eninden çok daha uzun.

19. Avrupa fay haritası

20. Avrupa'da "kedi" kelimesinin yazılışları

21. Dünya'da sıkça kullanılan soyadlardan "Demirci"nin Avrupa'daki karşılıkları ve etimolojik kökenleri.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7