Dünyaya ve Ülkenize Bakış Açınızı Genişletecek Haritalar

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Dünyaya ve Ülkenize Daha Geniş Bir Perspektiften Bakmanızı Sağlayacak 21 Harita

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Okullarda öğretilenler gibi sıkıcı olmayan bu haritaları incelerken bir ansiklopedi karıştırıyormuş gibi hissedeceksiniz.

Coğrafyanın yanı sıra farklı alanlarda da ilginç bilgiler sunan bu haritalar, özellikle de Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla ne durumda olduğunu görmek açısından oldukça önemli.

İşte dünyaya ve ülkenize olan perspektifinizi önemli ölçüde geliştirecek o haritalar:

1. Avrupa ve çevresinde sarı saç renginin baskın olduğu bölgeler

sarışın

2. Avrupa ve çevresinde kızıl saçın baskın olduğu bölgeler

kızıl saç

3. Avrupa ve çevresinde yeşil göz renginin baskın olduğu bölgeler

yeşil göz

4. Avrupa ve çevresinde mavi göz renginin baskın olduğu bölgeler

mavi göz

5. Ülkelerin gerçek boyutları. Türkiye de alıştığımızdan daha küçük. Antarktika, Görünland, Rusya gibi bölgelerde fark çok daha fazla.

coğrafya

6. Avrupa'da hüküm sürmüş milletlerde bulunan erkeklerin bilindik yüzleri

tarih konuları

7. Kırmızı: Evde ayakkabı giyiliyor. Yeşil: Evde ayakkabı giyilmiyor.

tarih bilgileri

8. 1900 ve 2021 yıllarında Yunan ve Ermeni nüfusun dağılımı

tarih soruları

9. Antarktika merkezli bir harita

antarktika

10. 1910 yılında Afrika kıtası

tarih soruları

11. Doğu Akdeniz'in 3 boyutlu nüfus grafiği

coğrafya konuları

12. 20 yıl boyunca izlenen bir kartalın çizdiği rota

ilginç haritalar

13. Milattan önce 19.000 yılında Dünya

ilginç bilgiler

14. Avrupa'daki dinler ve mezhepler

din bilgileri

15. Dünyanın en uzun tren yolu

coğrafya ilginç bilgiler

16. Herodot'un çizdiği dünya haritası

harita bilgileri

17. Bir bölgedeki altı farklı kurt sürüsüne takılan GPS'lerin verdiği görüntülere bakılırsa, sürüler birbirlerinin bölgesinden uzak durma konusunda oldukça iyiler.

coğrafya harita

18. Haritada öyle görünmese de Afrika'nın eni Rusya'nın eninden çok daha uzun.

harita bilgileri

19. Avrupa fay haritası

Avrupa fay haritası

20. Avrupa'da "kedi" kelimesinin yazılışları

kedi

21. Dünya'da sıkça kullanılan soyadlardan "Demirci"nin Avrupa'daki karşılıkları ve etimolojik kökenleri.

soyadlar

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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