2020'de Dünyanın En Çok İndirilen Mobil Oyunları Açıklandı

Salgının gölgesinde kalan 2020 yılı, mobil oyunlara ister istemez daha fazla düştüğümüz bir yıl oldu. Gelin 2020'nin en çok indirilen mobil oyunları nelermiş bakalım.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görüldüğünden beri neredeyse bir yıl geçti. Mecburen de olsa evlerde daha fazla vakit geçirmeye başladığımız bu süreçte kimisi kendini mutfağa verip evde ekmek yapma işinde ustalaştı, kimisi binlerce parçalık yapbozlar bitirdi kimisi de ekranların başında geçirdiği vakti artırdı.

Genel anlamda dünyaya baktığımızda 2020 yılı (kuvvetle muhtemel salgının da etkisiyle) internet kullanıcı sayısının arttığı, ekranlarla (ve dolayısıyla mobil uygulamalarla) daha fazla haşır neşir olduğumuz bir yıl oldu. Ortalama mobil veri tüketimi, 2019’un son çeyreğinde 32,66 eksabayt iken 2020’nin ilk çeyreğinde 45,16 eksabayta yükseldi. Daha önce yıllar arasında bu kadar hızlı bir artış yaşanmamıştı.

Kafa dağıtmaya belki de hiç 2020’deki kadar ihtiyaç duymamıştık. Bu anlamda birçoğumuzun imdadına mobil oyunlar yetişti. Geçtiğimiz yıl hem Google Play Store’da hem de App Store’da en fazla indirilen ve uğrunda en fazla para harcanan kategori oyunlar oldu. Gelin tarihe salgınla damga vuran 2020 yılının en çok indirilen mobil oyunlarına göz atalım.

2020’nin en çok indirilen mobil oyunları ve 2020'deki indirilme sayıları:

Garena Free Fire - 218 milyon+

Among Us - 285 milyon+

Subway Surfers - 227 milyon+

Pubg Mobile - 175 milyon+

Gardenscapes - New Acres - 171 milyon+

Hunter Assassin - 155 milyon+

Brain Out - 138 milyon+

My Talking Tom Friends - 32 milyon+

Tiles Hop: EDM Rush! - 151 milyon+

Ludo King - 36,5 milyon+

Battle Royale türünün popüler oyunlarından: Garena Free Fire

2019’da da yılın en çok indirilen oyunu olan Garena Free Fire’da her biri 10 dakikalık oyunlarda 49 diğer oyuncuyla birlikte ıssız bir adada savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Oyuncular paraşütlerini kullanarak oyuna nerede başlayacaklarına karar verip mümkün olduğu kadar güvenli alanda kalmayı hedefliyor.

Şu hayatta herkesten şüphe ettiren Among Us:

Among Us, Amerikalı oyun stüdyosu Innersloth tarafından geliştirilen ve yayınlanan çevrim içi sosyal çıkarım oyunu. Yani oyunda bir katil/hain gibi kendini gizleyen birileri var ve masum oyuncular çeşitli çıkarımlarla onları bulmaya çalışıyor. Aslında 2018’de çıkan Among Us, popülerliği 2020’de yakaladı gibi.

Yıllardır listede bulunan klasik bir mobil oyun: Subway Surfers

Sonsuz koşu oyunlarından biri olan Subway Surfers’da grafiti çizerken bekçiye yakalanmamak için raylarda koşmaya başlayan ve koşarken olabildiğince fazla ödül toplamaya çalışan bir karakteri oynuyorsunuz.

Çok oyunculu video oyunu PUBG Mobile

Yine battle royal tarzında bir oyun olan Pubg Mobile, Türkiye’de de epey popüler. Oyun, istediğiniz zaman paraşütle adaya atlayabildiğiniz bir adada geçiyor. Sizle birlikte en fazla 100 oyuncu bulunabilen oyunda amaç, silah toplayıp diğer oyuncuları öldürerek hayatta son kalan oyuncu olmak.

Bahçe düzenleme oyunu Gardenscapes - New Acres

iOS, Android ve Facebook’tan oynanabilen Gardenscapes - New Acres, 2016’da çıkan ücretsiz bir yapboz oyunu. 7 bin 26 seviyeden oluşan oyunda amaç, bahçe düzenlemek.

Türk oyun geliştiricileri sunar: Hunter Assassin

İzmir merkezli mobil oyun şirketi Ruby Games tarafından geliştirilen Hunter Assassin’de katili kontrol edip hedefleri bir bir vurmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da yakalanmamak için etrafı ve gölgeleri takip etmeniz lazım.

Biraz da beyin egzersizi: Brain Out

Brain Out, IQ’nuzu test eden bir dizi çeldirici soru ve zeka oyunuyla dolu ücretsiz bir oyun. Oyunu çekici kılan şey, oynarken biraz sınırların dışına çıkıp farklı şekilde düşünmeyi gerektirmesi.

Evcil hayvanlar birlikte eve çıkıyor: My Talking Tom Friends

2013 yılında çıkan ve acayip ses getiren My Talking Tom adlı sanal evcil hayvan oyununun yapımcılarından bir oyun daha. Oyunun geliştiricileri “Bir evcil hayvandan daha iyi ne olabilir ki? Tabii ki bir evde yaşayan bir sürü evcil hayvan!” demiş olacak ki bu oyunu geliştirmişler. Oyunda kedi Tom ve ev arkadaşları Angela, Hank, Ginger, Ben ve Becca’yı besliyor, onlarla oyunlar oynuyor, ihtiyaçlarını gideriyorsunuz.

Müzik yeteneğinizi ortaya koyun: Tiles Hop: EDM Rush!

Listedekilerden biraz daha farklı bir mantıkla çalışan bu oyun, en sevdiğiniz şarkıları ‘oynamanızı’ sağlıyor. Oyundaki topu şarkının ritmine göre yönlendirip müzik kulağınız sayesinde topu karolara çarptırıyorsunuz.

Hindistan’ın çok sevdiği Ludo King

Kadim Hint kutu oyunu peçiç’ten (pachisi) ilham alınarak tasarlanan Ludo King’de amaç, dört tane sembolü başlangıç noktasından başlayarak tahtanın etrafında döndürüp ortaya (eve) getirmek. Bunu ilk başaran oyuncu oyunu kazanıyor.

En çok hangi cihazlarla oyun oynuyoruz?

Akıllı telefon - yüzde 74,9

Kişisel/masaüstü bilgisayar - yüzde 44,4

Oyun konsolu - yüzde 26,1

Tablet - yüzde 19,6

Hangi yaştaki bireylerin yüzde kaçı oyun oynuyor?