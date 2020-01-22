Brand Finance, 2020 yılının en değerli 500 markasını açıkladı. Kuruluş tarafından yapılan açıklamalar, dünyanın en değerli şirketinin Amazon olduğunu ortaya koyuyor. Amazon'u, yine ABD merkezli bir teknoloji devi olan Google takip ediyor.

Değerlendirme kuruluşları, zaman zaman yaptıkları araştırmalarla dünyanın en'lerini belirliyorlar. Üstelik bu belirlemeler, bir süre sonra kamuoyu ile de paylaşılıyor ve böylelikle insanlar, sektörün en büyük şirketleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Şimdiyse Brand Finance, dünyanın en değerli 500 markasını araştırdığı çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Brand Finance'ın yaptığı araştırma, en değerli 500 markayı açıklıyor. Ancak bizler, yazıyı okunabilir uzunlukta tutmak için sizlerle dünyanın en değerli 10 markasını paylaşacağız. Aslına bakacak olursak dünyanın en değerli 10 markası listesinin, pek çoğumuzun tahmin ettiği şekilde oluştuğunu söyleyebiliriz.

Dünyanın en değerli markası: Amazon

Brand Finance tarafından yapılan araştırma, dünyanın en değerli şirketinin Amazon olduğunu ortaya koyuyor. Marka değerini 220.8 milyara taşıyan Amazon, bir önceki yıla göre değerini yüzde 17.5 oranında arttırmış durumda. Brand Finance, Amazon'un 2019 yılındaki marka değerinin 188 milyar dolar olduğunu araştırma notlarına ekliyor.

Amazon'u takip eden şirket ise ABD merkezli teknoloji devi Google. Google'ın marka değeri, 2020 yılı için 160 milyar dolar. Bu istatistik, önemli bir de detay içeriyor. Şöyle ki; aynı araştırmaya göre geçtiğimiz yılın en değerli ikinci şirketi Apple'dı. Ancak Apple'ın 2020 yılı için marka değeri, 140.5 milyar dolarda kaldı. Bu yüzden de Apple, dünyanın en değerli üçüncü şirketi pozisyonunda.

Dünyanın en değerli dördüncü şirketi, 117 milyar dolarlık marka değeriyle Microsoft, beşinci sırasında ise 94.5 milyar dolarlık marka değeriyle Samsung bulunuyor. Listenin bu kısmında heyecan verici bir gelişmenin olduğunu söyleyemeyiz çünkü geçtiğimiz yılki araştırma da Microsoft ve Samsung için aynı sonucu ortaya koymuştu.

Brand Finance'a göre dünyanın en değerli 6. markası, "ICBC" olarak da bilinen Çin Endüstri ve Ticaret Bankası. Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen ICBC, geçtiğimiz yıl 8. sıradaydı. Ancak bu yıl, marka değerini yüzde 1.2'lik artışla 80 milyar dolara yükselten ICBC, bu değerlenme ile birlikte Facebook'un da üstüne çıkmış oldu. Geçtiğimiz yılki sıralamasını koruyan Facebook, yüzde 4.1'lik değer kaybına rağmen listenin 7. sırasında bulunuyor.

2020 yılında dünyanın en değerli 8. markası 77.5 milyar dolarlık marka değeriyle Wallmart oldu. Wallmart'ı, 69 milyar dolarlık marka değeriyle Ping An ve 65 milyar dolarlık marka değeriyle Huawei takip ediyor. Huawei, şu sıralar ABD yönetiminin aldığı ticaret yasağıyla boğuşuyor olsa da elinden gelenin en iyisini ortaya koyarak dünyanın en iyileri arasında olma hedefini sürdürmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Brand Finance'ın yaptığı araştırmanın en dikkate değer noktalarından bir tanesi, son dönemlerin en popüler otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Tesla. Yapılan araştırmaya göre Tesla, marka değerini en çok artıran şirket konumunda. Öyle ki; Tesla'nın marka değeri bir yılda yüzde 64.9 yükselmiş durumda. Tesla'yı yüzde 58 ile Instagram, yüzde 42.8 ile de Mitsubishi Group izliyor.

Tesla, marka değerini en fazla artıran şirket oldu

Brand Finance'ın araştırması, dünyanın en değerli markalarının genel olarak ABD'den çıktığını ortaya koyuyor. Öyle ki; ABD merkezli şirketler, 500 şirketin 205'ini oluşturuyor. ABD'yi 70 markayla Çin takip ediyor.

Japonya, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Güney Kore ve Kanada'dan şirketlerin de bulunduğu sıralamada ne yazık ki hiçbir Türk şirket yer almıyor. Eğer Brand Finance tarafından yapılan araştırmada yer alan tüm şirketleri incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.