Dünyanın en popüler futbol oyunlarından biri olan FIFA, her yıl yeni bir oyununu oyunseverlerin beğenisine sunuyor. Oynanış, oyun motoru, grafik kalitesi gibi konuların yanı sıra en çok tartışılan konulardan biri ise futbolcuların reytinglerinin, yani güçlerinin nasıl hesaplandığı.

Amerikalı video oyun şirketi Electronic Arts’ın (EA) en başarılı yapımlarından biri olan FIFA, 1993 yılından bu yana süren serisine her yıl yenisini ekliyor. Tabii ki bu eklemeler oyunun oynanış özelliklerinin geliştirilmesiyle birlikte takım lisanları, turnuva lisansları ve futbolcuların reytinglerine de yansıyor.

İşte FIFA’nın belirlediği bu futbolcu reytingleri, zaman zaman taraftarlardan tutun da futbolcuların kendisi tarafından bile eleştirilebiliyor. Peki. FIFA futbolcu reytinglerini neye göre belirliyor, hangi kriterlere bakıyor? Gelin birlikte bakalım...

EA Sports, büyük bir veri toplama ekibine sahip

EA Sports'un Kaliforniya'daki genel merkezi

FIFA’nın yapım şirketi EA Sports, büyük bir veri toplama ve lisanslama ekibine sahip. Bu ekibin içerisinde 25 tane EA çalışanı yer alıyor. Aynı zamanda 400’den fazla kişi, dışarıdan yaptığı çalışmalarla bu oluşuma katkı sağlıyor. Ekibin tek bir işi var, o da tüm oyuncu verilerinin güncel olmasını sağlamak. Yani futbolcu reytinglerinin hesaplanmasındaki süreç bu ekibin çalışmaları ile başlıyor.

Scout ekibi, oyuncuları maç maç takip ediyor

Bahsettiğimiz bu ekip, binlerce kişiden oluşan bir scout (Yetenek avcısı) grubu ile birlikte çalışıyor. Gönüllülerden oluşan bu scout ordusu, tıpkı futbol kulüplerindeki gibi gerçek maçlara katılıyor, maç kasetleri izliyor ve futbolcuları yakından takip ediyor. Hatta mesleği futbol antrenörlüğü olan bazı kişiler de bu gönüllü scout’lar arasında yer alıyor.

Üst düzey liglerde ve kulüplerde forma giyen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ya da Kevin de Bruyne gibi oyuncuların performanslarını takip etmek kolay ancak 2. veya 3. ligde yer alan oyuncuların takibinde scout ekibi büyük bir rol oynuyor. FIFA futbolcu reytingleri oluşturulurken scout'ların baktıkları önemli kriterler ise şunlar:

Fiziksel durum

Hız

Şut

Pas

Savunma

Top sürme

Bu özellikler ile ilgili yapılan incelemelerden sonra scout ekibi, hazırladıkları veriler ışığında oluşturdukları raporları EA Sports ile paylaşıyor. Bu verileri inceleyen EA Sports ekibi, futbolcunun reytingi hakkında son kararı veriyor.

Özetlersek, FIFA futbolcu reytinglerini nasıl belirliyor?

Özetle, EA Sports gerçek scout'ların gönderdiği analizlere göre oyuncu reytinglerine karar veriyor. Eğer bir futbolcu gerçek hayatta sezon içerisinde formdan düşmüş, eskisi kadar hızlı değilse FIFA’nın yeni sezon oyununda haliyle reytingi düşüyor. Tam tersine yeni parlayan ve takımında süre almaya başlayan genç bir futbolcunun da reytingi daha yüksek oluyor.

EA Sports, gözlem yerine istatistik kullanmaya sıcak bakmıyor

Michael Mueller-Moehring @sportbuzzer

Peki neden FIFA sadece oyuncuların sezon sonunda oluşan istatistiklerine göre reyting hesabı yapmıyor? Yukarıda bahsettiğimiz tüm analiz ekibinin başında bulunan Michael Mueller-Moehring, bunun sebebini şöyle açıklıyor:

''İstatistiklere yüzde yüz güvenemeyiz çünkü çoğu zaman özel koşulları hesaba katmıyor. Kapsamlı bir veri sunsa bile, bize her şeyi gösteremez. Mesela bir futbolcunun oynadığı takımın sistemi topa sahip olmak üzerine kuruluysa, diğer takımdaki oyunculardan daha çok pas atmış olacak. Ancak bu onun iyi bir pasör olduğunuz anlamına gelmez.''