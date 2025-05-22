Dyson, yeni dikey süpürgesi "PencilVac"ı duyurdu. Dünyanın en ince süpürgesi olarak lanse edilen PencilVac, bu dezavantajına rağmen dikkate değer özellikler sunuyor. Ancak bu süpürgenin fiyatı henüz belli değil.

Elektrikli ev aletleri kategorisinde vazgeçilmez bir noktaya gelen Dyson'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte dünyanın en ince dikey süpürgesini duyurdu. 38 milimetrelik çapı ile Dyson'ın Supersonic R isimli saç kurutma makinesiyle aynı kalınlıkta olan "PencilVac" isimli süpürge, 2 kilogram bile olmayan ağırlığı ile de tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Dyson PencilVac'ın tek özelliği, hafif ve ince olması değil. Dyson'ın şimdiye kadarki en küçük ve en hızlı motoru ile çalışan dikey süpürge, Fluffycones adı verilen 4 adet döner fırça çubuğu ile etkili bir temizlik vadediyor. Fluffycones, tahmin edebileceğiniz üzere saç kılı gibi süpürgenin fırçasına dolanan nesnelerin iç hazneye çekilmesine yardımcı olacak.

Karşınızda Dyson PencilVac

Dyson PencilVac'ın ultra gelişmiş motoru, 28 milimetrelik çapına rağmen 140.000 RPM'de dönüyor. Bu da ultra yüksek çekim gücü anlamına geliyor. Yeni bir toz filtreleme sisteminin bulunduğu motor, bu sistem sayesinde tıkanmayı ve performans kaybını engelliyor. PencilVac, ölçülerinden dolayı diğer modellere göre daha küçük bir hazneye sahip olsa da Dyson, gelişmiş mühendislik çalışmalarıyla tozu sıkıştırmayı ve dolayısıyla da maksimum hacme ulaşmayı başarmış durumda.

Dyson'ın yeni elektrikli süpürgesi, küçük bir şarj pedine ev sahipliği yapıyor. Süpürge, bu şarj pedine manyetik alan yardımıyla bağlanıyor. PencilVac'ın üzerindeki küçük LCD ekran, şarj durumunu ve kullanım süresini gösteriyor. Ayrıca bu dikey süpürgeyi Dyson'ın "MyDyson" isimli mobil uygulamasına bağlayabiliyorsunuz. Bu da Dyson elektrikli süpürgeler için bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Dyson PencilVac, küçük hacminden kaynaklı olarak bazı dezavantajlar sunuyor. Mesela bu dikey süpürge, en düşük güç ayarında bile 30 dakikaya kadar temizlik yapılmasına imkân tanıyor. Ancak bu dezavantajın farkında olan Dyson, PencilVac ikin yedek piller satacak. Küçük şarj pedi, bu bataryayı harici olarak şarjda tutabilecek. Böylelikle kullanım süresi biraz daha uzamış olacak.

Dünyanın en ince süpürgesi, yılın ilerleyen dönemlerinde önce Japonya pazarında satışa sunulacak. Sonraki dönemlerde de daha geniş çapta satışa sunulacak. PencilVac'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belli değil. Ürünün fiyatı ise şimdilik açıklanmadı.