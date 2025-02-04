Dyson, araç içi temizliği için özel olarak tasarlanan yeni el süpürgesini duyurdu. Dyson, üç farklı başlık ve güçlü bir motor sunuyor.

Ev tipi süpürgeleriyle tanınan Dyson, şimdi de araç içi temizlik için özel olarak tasarlanmış yeni bir el süpürgesiyle karşımıza çıkıyor.

Dyson, araç içi temizlik için yeni bir ürününü tanıttı. Dyson’un yeni el süpürgesi, araba temizliğini daha pratik hale getirmek için üç farklı başlıkla donatıldı. İşte detaylar!

Dyson’un yeni el süpürgesi araç içi temizliği kolaylaştıracak

Dyson’un yeni el süpürgesi, araç içi temizliği kolaylaştırmak için üç farklı başlıkla birlikte geliyor. Dar alanlara ulaşmak için ince uçlu başlık, koltuk ve zeminlerdeki kirleri temizlemek için fırçalı başlık ve geniş yüzeyleri süpürmek için daha büyük ağızlı başlık bulunuyor.

El süpürgesi, 110.000 devir/dakikaya kadar çıkabilen motoru ile dikkat çekiyor ve Dyson’a göre bu özellik, onu piyasadaki en güçlü el süpürgelerinden biri yapıyor. 50 dakikaya kadar kullanım sunan bataryası, orta boy bir aracın birkaç kez temizlenmesine yetecek kadar uzun bir süre sağlıyor.

Dyson, yeni el süpürgesinin hafif ve ergonomik bir tasarıma sahip olması için özel bir çalışma yürüttü. Motor ve batarya, cihazın sap kısmına yakın yerleştirilerek dengeli bir kullanım sağlandı. Süpürgenin bataryası, araç içinden doğrudan şarj edilemeyeceği için uzun süre dayanacak şekilde optimize edildi. 280 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan el süpürgesi, Dyson’un en uygun fiyatlı ürünlerinden biri olsa da rakip markaların benzer modellerine kıyasla daha yüksek bir fiyat aralığında yer alıyor.