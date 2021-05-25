En Mutlu Ülkeler Açıklandı: Türkiye Kaçıncı Sırada?

2020 Dünya Mutluluk Raporu, çeşitli parametrelere göre dünyanın en mutlu ülkelerini sıraladı. Avrupa ülkeleri mutluluk seviyelerini salgına rağmen büyük ölçüde korumayı başarırken Türkiye listede 10 basamak geriledi.

İskandinavya, her ne kadar intihar oranlarıyla sık sık gündeme geliyor olsa da dünyanın en "mutlu" ülkelerine baktığımızda yine listenin zirvesinde bu coğrafyadaki ülkelerin yer aldığını görüyoruz. 2020 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Finlandiya, İzlanda ve Danimarka, dünyanın en mutlu ülkeleri konumunda. Üstelik Avrupa'nın nüfus olarak "küçük" ülkeleri İsviçre, Hollanda ve İsveç de takip eden üç ülkeyi oluşturuyor.

2019 Dünya Mutluluk Raporu ile karşılaştırdığımızda "mutluluk puanlarının" büyük bir değişiklik görmediğini anlaşılıyor. Ayrıca sıralamada da büyük bir değişiklik yok. İsviçre iki sıra yükselerek 4. sıraya çıkarken; Avrupa'nın en kalabalık ülkesi olan Almanya, 10 sıra birden yükseldi 7. sıraya yerleşti.

Peki ülkelerin mutluluk puanları neye göre belirleniyor? Dünya Mutluluk Raporu hazırlanırken kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal güvenlik, sağlık ve yaşam kalitesi beklentisi, özgürlük, ekonomik büyüklük, yolsuzluk gibi parametreler göz önünde bulunduruluyor. Dolayısı ile zenginlik, tek başına "mutlu" bir ülke olmaya yetmiyor.

Türkiye, dünyanın en mutlu ülkeleri arasında kaçıncı sırada?

Paylaşılan rapora göre Türkiye, 4,862 puan ile dünyanın en mutlu 78. ülkesi konumunda bulunuyor. 2017-2019 yılları arasında ortalama 68. sırada yer aldığımızı düşünürsek Türkiye'nin son 1 yılda en mutlu ülkeler sıralamasında 10 sıra gerilediğini ifade edebiliriz.

Dünyanın en mutlu ülkeleri

Finlandiya - 7,89 İzlanda - 7,58 Danimarka - 7,52 İsviçre - 7,51 Hollanda - 7,50 İsveç - 7,31 Almanya - 7,31 Norveç - 7,29 Yeni Zelanda - 7,26 Avusturya - 7,21

78. Türkiye - 4,86