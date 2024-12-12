Kırmızı ile turuncu arasında bir renge sahip olan küçük bir kristal, dünyanın en nadir minerali olarak anılıyor. Peki onun, bu şekilde anılmasının nedeni ne?

Bu nadir mineral, ne zaman keşfedildi ve nerede bulunuyor? Hangi özelliklere sahip?

Gelin, detaylı inceleyelim.

Myanmar’ın Mogok bölgesindeki kırmızımsı turuncu küçük kristal, ilk bakışta diğer pek çok sıradan taş gibi görünüyordu.

Fakat bu taş aslında daha önce örneğini hiç görmediğimiz, Kyawthuite isminde bir mineraldi. Bilim insanları tarafından “bilinen en nadir” olarak tanımlanan bu mineralin, şimdiye kadar sadece tek bir örneği keşfedildi.

1,61 karat (0,3 gram) ağırlığındaki bu tek örnek hem koleksiyoncuların hem de bilim insanlarının dikkatini oldukça fazla çekti. Kyawthuite kristali, ilk kez 2010 yılında Chaung Gyi Vadisi’nde safir avcıları tarafından bulundu.

İlk etapta sıradan bir taş zannedildi ancak sonrasında alanında ünlü bir mineralog olan Dr. Kyaw Thu tarafından, “eşi benzeri olmayan” şeklinde yorumlandı.

Yapılan kapsamlı analizlerden sonra ise Uluslararası Mineraloji Birliği (IMA), 2015’te Kyawthuite’yi yeni bir mineral olarak tanıdı. Bugün bu mineralin tek örneği de Los Angeles County Doğa Tarihi Müzesi’nde bulunuyor.

Ayrıca bu mineralin oluşumunda magma kristalleşmesinin son aşamalarında oluşan ve magmatik bir kayaç olan pegmatitin sorumlu olduğu düşünülüyor. Mynmar’ın Hint ve Asya tektonik plakalarının, birbirleriyle çarpışmasıyla şekillenen jeolojik yapısı, bu tür nadir görülen minerallerin oluşması için gerekli yoğun ısı ve basınç için ideal bir ortam sağlıyor.

Ek olarak bu mineralin yoğunluğu, suyun ortalama 8 katı. Bu sebeple göründüğünden çok daha ağır. Rengi de oldukça büleyici öyle değil mi?

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