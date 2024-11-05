Dünyanın en kıymetli ve pahalı metalinin ne olduğunu biliyor musunuz? Eğer altın veya platin olduğunu düşünüyorsanız, şimdiden yanıldınız!

Bu değerli metal, otomobil sektöründe katalizör dönüştürücü olarak kullanılır. Yani motordan çıkan zehirli gazları, daha az zehirli gazlara dönüştürür.

Gelin, bu değerli metali öğrenelim.

Dünyanın en pahalı metali, rodyum ismi verilen bir metaldir.

Rodyum, platin grubunun bir parçası olan gümüş-beyaz bir metaldir. Şu an itibariyle gezegendeki en değerli metal olduğunu söyleyebiliriz. Hatta otomobilinizde katalitik konvertör varsa, bir rodyuma sahipsiniz demektir!

Dünyanın en kıymetli metali olan rodyum, toksik gaz emisyonlarını ve kirleticileri azaltmaya yardımcı olur. Bu sebeple küresel otomotiv endüstrisi, dünyadaki rodyumun yaklaşık %80’ini tüketir.

Yüksek talebin çok sınırlı arzla birleşmesi, rodyumu dünyanın en pahalı metali yapar.

Ayrıca Güney Afrika, küresel arzın yaklaşık %80’ini oluşturan ve önde gelen rodyum üreticisidir. Bu metal genellikle platin grubu metallerle karıştırılmış cevherlerde bulunur ve çıkarmak için kapsamlı bir işlem gerekir.

Güney Afrika’nın yanı sıra diğer önemli üreticiler arasında Rusya ve Kanada da yer alır. Ancak bu ülkelerin rodyum üretimi yine de Güney Afrika’ya oranla oldukça azdır.

Özetle dünyanın en kıymetli metali yanlış bilinenin aksine altın ve platin değil, rodyumdur.

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