Bir zamanlar Amerikan ekonomisinin temel taşlarından biri olan altın sertifikalar, bugün tarihin tozlu sayfalarındaki ilginç bir anı olarak anılıyor. Peki Amerika, bir dönem oldukça önemli olan bu altın sertifika banknotlarını neden yasaklamıştı? Gelin anlatalım.

1863 yılında yasal olarak tanınmasının ardından 1865’te dolaşıma giren altın sertifikalar, kâğıt banknotlarla altını bir araya getirmeyi başaran oldukça ilginç bir finansal araçtı.

Altın sertifikasına sahip olan bir kişi, bu belgeyi Hazine’ye sunarak elindeki altın sertifikasına eşdeğer miktarda altın alabiliyordu.

Böylelikle hem altın taşımanın riskleri ve maliyetleri azaltılıyor hem de ticaretin daha kolay ve güvenli bir şekilde yapılması sağlanıyordu.

Altın sertifikaları, özellikle iç savaş döneminde Hazinenin altın rezervlerini artırmak amacıyla yaratılmıştı ve altın kıtlığı yaşanan bu dönemde, Hazine altını toplamak ve daha etkin bir şekilde kullanmayı amaçlıyordu.

Kâğıt parayı taşımak, ağır ve değerli altınları taşımaktan çok daha pratik ve risksizdi. Bu sebeple sertifikalar büyük ilgi gördü ve ilk başta büyük tüccarlar ve bankalar arasında popüler oldu.

Ancak altın sertifikalarının parlayan yıldızı, 1930’larda Büyük Buhran’ın gelişiyle birlikte sönmeye başladı…

Büyük Buhran’ın gelişiyle birlikte kendini gösteren sarsıcı ekonomik kriz, halkın paraya ve bankacılık sistemine olan güvenini derinden sarsmıştı.

Bu sebeple de insanlar, sertifikalarını fiziksel altına çevirmeye başlamıştı ve bu durum Hazine’nin rezervleri üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştu.

O dönemde Başkan Franklin D. Roosevelt ise bu sorunu çözerek ekonomiyi canlandırmak ve altına dayalı sistemin sınırlamalarını aşmak adına oldukça çarpıcı bir karar aldı.

Roosevelt 1933’te çıkarılan kanun ile altın sertifikalarının ve fiziksel altının özel mülkiyetini yasakladı!

Hazine, halkın elindeki altınları onlardan satın alarak altınları halktan topladı ve hazine bünyesine kattı.

Bu kararla birlikte de altın sertifikaları toplatılarak dolaşımdan kaldırıldı.

Yasayı ihlal ederek elinde altın sertifikası bulunduranlaraysa ağır para ve hapis cezaları öngörülüyordu.

1934’te çıkarılan Altın Rezerv Yasası ile de altın standart sistemi sonlandırıldı ve sertifikalar yalnızca Federal Rezerv ve Hazine arasındaki işlemlerde kullanılabilir hâle getirildi.

Özetle, altın sertifikaları Amerikan finansal tarihinin çalkantılı bir döneminde yaratılmış ve yine bir kriz döneminde sahneden çekilen ilginç finansal araçlar olarak tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

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