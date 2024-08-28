Kuala Lumpur’da yer alan Merdeka 118, 679 metre yüksekliğiyle dünya rekorlarını altüst etti. Peki, bu inanılmaz mühendislik harikası nasıl inşa edildi ve neden bu kadar önemli?

Gözlerinizi kapatın ve 679 metre yukarıda, âdeta dünya ile gökyüzünün birleştiği noktada olduğunuzu hayal edin. İşte Merdeka 118’in zirvesi tam olarak böyle bir yer.

Bu muazzam yapı, Kuala Lumpur’un silüetini değiştirmekle kalmadı aynı zamanda Malezya’nın uluslararası arenadaki yerini yeniden tanımladı.

Malezya’nın baş kenti Kuala Lumpur, zaten Petronas Kuleleri ile yüksek yapılar konusunda dünya çapında bir üne sahipti.

2022 yılında tamamlanan bu gökdelen, Kuala Lumpur’un çarpıcı silüetini yeniden şekillendirdi ve şehirdeki diğer ikonik yapıları gölgede bıraktı.

Petronas Kuleleri’nin uzun yıllar boyunca dünya çapında tanınan bir simge olduğunu düşünürsek Merdeka 118’in bu unvanı devralması, Malezya’nın ulusal gururunu bir adım daha ileri taşıdı.

Bu kadar büyük ve yüksek bir yapının inşa edilmesi, elbette sıradan bir mühendislik projesi değil.

Merdeka 118, modern inşaat tekniklerinin ve ileri teknolojilerin bir araya geldiği bir mühendislik harikası olarak öne çıkıyor. Bina, sadece yükseklik açısından değil içinde barındırdığı yenilikçi çözümlerle de dikkat çekiyor.

Özellikle bu devasa yapının ayakta durabilmesi ve içinde barındırdığı on binlerce insanın güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için kullanılan asansör sistemleri, hayranlık uyandırıyor.

Kone şirketi tarafından geliştirilen bu sistemler, binayı beş farklı bölgeye ayırarak her bölge için özel asansörler ve çift katlı asansörler kullanıyor. Bu sayede binada yaşayan veya çalışan insanlar, herhangi bir gecikme yaşamadan hızlı ve güvenli bir şekilde katlar arasında hareket edebiliyor.

Ayrıca Merdeka 118’in dış cephe tasarımı da büyük bir özenle yapılmış. Bina, çevresindeki hava koşullarına dayanıklı bir şekilde inşa edilerek yıllarca ayakta kalacak bir mühendislik şaheseri olarak planlanmış.

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