Avrupa'nın en yüksek binası Londra, Frankfurt ya da Varşova'da değil; St. Petersburg'un 12 kilometre dışında, hiçliğin ortasında yükseliyor. Peki, Rusya neden bu devasa yapıyı burada inşa etti?

Avrupa'nın en yüksek binasının Rusya'nın soğuk ve ıssız bir köşesinde olduğunu öğrendiğinizde şaşırmış olabilirsiniz.

Ancak bu binanın sadece yüksekliğiyle değil, hikâyesiyle de dikkatinizi çekeceğinden emin olabilirsiniz.

Bu devasa gökdelen neden inşa edildi?

St. Petersburg’un hemen dışında, 462 metre yüksekliğindeki Lakhta Center, Gazprom’un yeni genel merkezi olarak gökyüzüne meydan okuyor. Bu bina, Avrupa’nın en yüksek yapısı olmasının yanı sıra aynı zamanda dünyanın en kuzeyinde bulunan gökdeleni olma özelliğini de taşıyor.

Lakhta Center, Gazprom’un küresel gücünü ve Rusya’nın dünya üzerindeki etkisini sembolize etmek için inşa edildi. Bu yapı, sadece bir ofis binası olmanın ötesinde Rusya’nın dünya sahnesindeki iddiasını vurgulayan bir sembol olarak tasarlandı.

Yapının tasarımında kullanılan her bir detay, bu amaca hizmet ediyor. Örneğin binanın tasarımında kullanılan kıvrımlı şekiller, eski İsveç kalesi Nyenschantz’ın izlerini taşıyor.

Kale, St. Petersburg’un tarihsel kökenlerine bir gönderme yaparken Gazprom’un geçmişten geleceğe uzanan köprü oluşturma arzusunu simgeliyor.

Bu kadar büyük bir yapıyı inşa etmek, elbette ki beraberinde birçok teknik zorluğu da getirdi.

Lakhta Center’ın temelleri, dünyadaki en büyük kesintisiz beton dökme işlemi ile inşa edildi. Tam 20.000 metreküp beton, 49 saat boyunca kesintisiz bir şekilde döküldü ve bu işlem, dünya rekoru kırdı. Binanın dış yüzeyinde kullanılan 16.500 kıvrımlı cam panel, yapının mimari harikalardan biri olmasını sağladı.

Ancak, sadece büyüklüğü değil, binanın tasarımı da inşa sürecinde zorluklar yarattı. Lakhta Center, zeminden en üst noktaya kadar 90 derece dönen bir yapıya sahip. Döngüsel yapı, rüzgâr yüklerini dağıtma ve binanın yüksekliğinden kaynaklanacak sallanmayı engelleme gibi işlevler sunuyor.

Gazprom’un bu devasa yapıyı inşa etme amacı, Rusya’nın küresel arenadaki gücünü sembolize etmekti.

Lakhta Center, St. Petersburg’un tarihi merkezinden uzakta, âdeta geleceğe kapı açıyor. Binanın tepesindeki 117 metrelik bölüm, tamamen kullanılmayan "gösteriş yüksekliği" olarak adlandırılan bir alan.

Şu an için Lakhta Center’ın etrafında planlanan diğer gökdelenler, 500 ve 700 metre yüksekliğe sahip olacak şekilde tasarlanmış olsa da bu projelerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği büyük bir soru işareti.

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