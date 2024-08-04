Gökdelenler yükseklikleri ve mimarileriyle birçok kişinin ilgisini çekiyor. Bu sefer türünün tek örneği bir gökdelenden bahsedeceğiz. Tokyo’da yapılacak W350 isimli tahta gökdelen!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da inşa edilecek olan W350 isimli tahta gökdelen, dünyanın en yüksek ahşap binası olma unvanını taşıyacak.

Yapımının 2041 yılında tamamlanması planlanan bu sıra dışı yapı hem mühendislik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından dikkat çekici bir proje olarak anılıyor.

W350 isimli tahta gökdelenin tam 350 metre yüksekliğinde olması planlanıyor.

70 katlı ve 350 metre yüksekliğinde olması planlanan bu binanın %90 oranında ahşap malzemeden inşa edileceği belirtiliyor.

Çelik ve beton gibi geleneksel inşaat malzemelerinin yerine ahşap kullanılması, binanın çevrede oluşturacağı zararı da önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor.

Başka bir deyişle, W350'nin inşasında kullanılan ahşap malzemelerin, atmosfere salınacak karbon miktarını azaltması ve böylece iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynaması amaçlanıyor.

Bu sayede W350 sürdürülebilir bir yapı olarak öne çıkıyor.

W350, yüksekliği ve ahşap malzeme kullanımı nedeniyle birçok mühendislik zorluklarını da beraberinde getiriyor.

Bina, deprem riski yüksek olan bir bölgede inşa edileceği için, yapısal stabilite ve güvenlik önlemlerinin titizlikle planlandığı belirtiliyor.

Gelişmiş mühendislik teknikleri ve modern teknolojiler kullanılarak, W350'nin hem dayanıklı hem de güvenli olmasının sağlanması amaçlanıyor.

Ahşap malzemenin yanı sıra, çelik destekler ve sismik izolatörlerin de binanın yapısına entegre edileceği söyleniyor.

Özetle, W350 sürdürülebilir yapılaşma ve mühendislik alanında bir dönüm noktası olarak kabul edilerek gökdelenlerin tarihindeki en sıra dışı yapı olarak öne çıkıyor.

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