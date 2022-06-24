Dünyanın En 'Yaşanabilir' Şehirleri Açıklandı

The Economist Intelligence Unit, her yıl yayınladığı 'Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri' listesinin 2022 versiyonunu paylaştı. Dünyanın en yaşanabilir şehri, son 5 yılda üçüncü kez Viyana oldu.

The Economist Intelligence Unit tarafından her yıl yayınlanan ‘Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri’ listesi, geçtiğimiz gün 2022 yılı için güncellendi. 2021 yılında koronavirüsün etkisiyle Avrupa şehirlerinin büyük bir düşüş yaşadığı liste, bu yılki sürümünde Avrupa ve ve özellikle Kuzey Amerika ağırlığını yeniden geri getirdi.

The Economist Intelligence Unit’in paylaştığı listeye göre dünyanın en yaşanabilir şehirleri, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da yer alıyor. En yaşanabilir şehirler listesinin başında ise Avusturya’nın başkenti Viyana yer alıyor. Viyana, son beş yılda üçüncü kez listenin en tepesine yerleşmeyi başardı.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri:

Viyana, Avusturya (99,1) Kopenhag, Danimarka (98) Zürih, İsviçre (96,3) - Calgary, Kanada (96,3) Vancouver, Kanada (96,1) Cenevre, İsviçre (95,9) Frankfurt, Almanya (95,7) Toronto, Kanada (95,4) Amsterdam, Hollanda (95,3) Osaka, Japonya (95,1) - Melbourne, Avustralya (95,1)

Dünyanın en ‘yaşanmaz’ şehirleri:

Tahran, İran (44)

Douala, Kamerun (43,3)

Harare, Zimbabwe (40,9)

Dhaka, Bangladeş (39,2)

Port Moresby, Papua Yeni Gine (38,8)

Karaçi, Pakistan (37,5)

Cezayir, Cezayir (37)

Trablus, Libya (34,2)

Lagos, Nijerya (42,2)

Kudüs, İsrail (30,7)

The Economist Intelligence Unit, yaşanabilirlik endeksini oluştururken şehirleri 30'dan fazla nitelik ve niceliğe göre değerlendiriyor. Bu parametrelerin başında ise stabilite, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı geliyor. Tüm değerlendirmeler sonucunda ise şehirlere bir genel puan veriliyor.