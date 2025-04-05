ABD Kendi Topuğuna mı Sıktı? Dünyanın En Zengin İnsanları, 1 Günde 100 Milyar Dolar Kaybetti!

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Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri sonrasında piyasalarda yaşanan dalgalanma, dünyanın en zenginlerini çok sert vurdu. Çoğu ABD'li olan dünyanın en zengin insanları, 1 günde 100 milyar dolar kaybettiler...

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gündür piyasaları alt üst etti. Yaptığı açıklamalar ve küresel çapta duyurduğu gümrük tarifeleri, piyasalarda satıcı ağırlıklı işlemler yaşanmasına neden oldu. Bu da küresel piyasalarda oldukça sert düşüşler yaşanmasına neden oldu.

Yaşanan gelişmeler, en çok da dünyanın en zengin insanlarını etkilemiş durumda. Zira Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne baktığımızda eşi benzeri görülmemiş kayıplar yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Gelin hep birlikte dünyanın en zenginlerinin sadece 1 günde kaybettikleri paraya bakalım.

İlk 10'daki kayıp 100 milyar dolara ulaştı!

dünyanın en zenginleri ne kadar kaybetti

Kişi Serveti Kayıp
Elon Musk 302 milyar dolar 19,9 milyar dolar
Jeff Bezos 193 milyar dolar 7,59 milyar dolar
Mark Zuckerberg 179 milyar dolar 9,44 milyar dolar
Bernard Arnault 158 milyar dolar 5,23 milyar dolar
Bill Gates 155 milyar dolar 6,45 milyar dolar
Warren Buffet 155 milyar dolar 10,7 milyar dolar
Larry Ellison 150 milyar dolar 10,1 milyar dolar
Larry Page 134 milyar dolar 4,65 milyar dolar
Steve Ballmer 127 milyar dolar 4,36 milyar dolar
Sergey Brin 126 milyar dolar 4,38 milyar dolar

Yukarıda dünyanın en zengin 10 insanın servetlerine yaşanan günlük değişimi görüyorsunuz. Hepsi de milyarlarca dolar kaybetmiş durumda. Ancak bunun dahası da var. Mesela Elon Musk, 1 Ocak 2025'ten bugüne 130 milyar dolar, Jeff Bezos ise aynı dönemde 45,2 milyar dolar kaybetti. 
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ABD'nin aldığı kararlar, en çok ABD'lileri etkiliyor gibi görünüyor. Zira kaybedilen paralar artık dudak uçuklatan seviyelere ulaşmış durumda. Bakalım Donald Trump ve ekibi, dolaylı olarak tüm dünyayı etkileyen bu durumları nasıl düzeltecek...

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