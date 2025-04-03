ABD Başkanı Donald Trump, ürün ithal edilen tüm ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Peki bu durum, teknoloji dünyasını nasıl etkileyecek? Türkiye, bu işin neresinde?

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece hepimizi ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile ABD, ürün ithal ettiği tüm ülkelere gümrük vergisi uygulamaya başladı. Yüzde 10'dan yüzde 54'e kadar çıkan gümrük vergileri, büyük bir krize yol açmış durumda.

Peki ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergileri, teknoloji dünyasını nasıl etkileyecek? Türkiye, bu durumdan nasıl etkilenecek? Gelin bu olayı enine boyuna konuşalım.

Türkiye, ABD'nin en az gümrük vergisi uygulayacağı ülkelerden biri

Donald Trump tarafından yapılan açıklamara göre Türkiye, yüzde 10'luk vergi diliminde yer alacak. Yani ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği tüm ürünlerde yüzde 10 gümrük vergisi olacak. Hâl böyle olunca Türkiye'nin bu durumdan çok da etkilenmeyeceğini düşünebilirsiniz. Ancak ne yazık ki yanılıyorsunuz.

Çünkü ABD'nin gümrük vergisi kararı, ABD merkezli markalardan satın alacağınız her şeyin fiyatını doğrudan etkileyecek. Neden mi? Çünkü ABD, üretim oranı yüksek olan bir ülke değil. Bir örnek vermek gerekirse; Apple, iPhone'larını Çin ve Hindistan gibi ülkelerde üretiyor. Apple'ın Hindistan ve Çin'e uygulanacak gümrük vergileri nedeniyle maliyeti artacağı için iPhone fiyatlarında yükseliş kaçınılmaz olacak. Tabii Apple, daha düşük kâr marjına razı olmaz ise...

Gümrük vergilerinin çok daha yüksek olduğu ülkeler hangileri?

Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda en yüksek gümrük vergisinin Çin'e uygulanacağını görüyoruz. Bu ülkeye uygulanacak olan toplam gümrük vergisi oranı yüzde 54'e ulaştı. Mesela HP'yi düşünelim. Bu marka Çin'de ürettirdiği dizüstü bilgisayarları artık daha pahalıya mal edecek. Bu da HP dizüstü bilgisayar fiyatlarının artmasına yol açacak ve satışların çok fazla düşmemesi için ABD'deki bu ek vergi dünya çapında yapılacak mikro zamlar ile dengelenmeye çalışılacak. Dolayısıyla bu durum, Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulanıyor olmasına rağmen bizi de etkileyecek.

Apple'ın üretim yaptığı Hindistan ve Vietnam'da da durum iyi değil. ABD, Hindistan'a yüzde 26, Vietnam'a ise yüzde 46 gümrük vergisi uygulanacak. Kamboçya'ya yüzde 49 olarak açıklanan gümrük vergileri, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya ise yüzde 24 olarak uygulanacak.

Şirketlerin yeni stratejiler geliştirmesi gerekecek

ABD'nin açıkladığı gümrük vergileri, COVID-19 döneminde yaşanan çip krizi gibi sorunlara yol açmayacak. Ancak şirketlerin, maliyetleri düşürmek ve gümrük vergilerinden en az şekilde zarar görmek için yeni stratejiler geliştirmeleri gerekecek. Mesela üretim merkezini ABD'ye taşımak veya Çin gibi yüksek vergilerin olduğu yerler yerine daha uygun vergi yüküne sahip olan ülkelerde üretim yapmak gibi.

Türkiye, bunu kendi lehine kullanabilir!

ABD'nin Türkiye'ye düşük gümrük vergisi uygulaması, aslında Türkiye'nin işine gelen bir durum. Zira firmalar, daha düşük gümrük vergisinden faydalanmak amacıyla üretim tesislerini ABD'ye taşımak yerine Türkiye'de üretim yapmaya başlayabilirler. Hatta Avrupa ile Orta Doğu'ya Türkiye'den yapılacak sevkiyatlar, nakliye masraflarının düşmesine yol açacaktır. Ayrıca daha düşük çalışan masrafı, teşvikler ve diğer avantajları da göz önünde bulundurduğumuzda Apple gibi şirketlerin üretimi ABD'ye taşımak yerine Türkiye'de üretim %10 vergi ile ABD'ye ithal etmesi bile çok daha karlı bir seçenek haline gelebilir. Hâl böyle olunca Türkiye'nin ne yapıp edip bu krizi fırsata çevirmesi gerekiyor diyebiliriz. Bakalım hükûmet, bu konuda ne gibi adımlar atacak...