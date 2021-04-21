Dünyanın En Zengin İnsanları Nasıl Bu Kadar Zengin Oldu?

Forbes tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan Dünyanın En Zengin İnsanları listesi, milyarder insanların listedeki sıralamasından çok daha fazlasını ifade ediyor. 10 kişiden oluşan listemizde “yatırımcı” ünvanıyla yer alan tek isim Warren Buffett, listenin 6’ncı sırasında yer alıyor.

Söz konusu “en zengin insanlar” olunca her yıl güncellenen bir listeyle karşı karşıyayız. Forbes, her yıl güncellediği bu listesinde gezegenin en zengin insanlarını sıralıyor ve bu listedeki rekabet son yıllarda çok ciddi bir noktaya gelmiş durumda. Listenin başındaki çekişme Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın arasında sürmeye devam ediyor.

Bahsi geçen bu listede yer alan kişilerin adını duyunca ister istemez bu kadar büyük paraları nasıl yönettikleri ve nasıl bu konuma geldikleri düşünülüyor. Bu yazımızda Forbes’in hazırlamış olduğu Dünyanın En Zengin İnsanları listenin ilk 10’unda yer alan insanları, meşgul oldukları işleri ve bulundukları konuma nasıl geldiklerini ele alacağız.

Dünyanın en zengin insanları:

Jeff Bezos Mesleği: Mühendis Serveti: 184 milyar dolar

Elon Musk Mesleği: Mühendis Serveti: 166 milyar dolar

Bernard Arnault Mesleği: Mühendis Serveti: 160 milyar dolar

Bill Gates Mesleği: Yazılımcı Serveti: 126 milyar dolar

Mark Zuckerberg Mesleği: Bilgisayar Programcısı Serveti: 108 milyar dolar

Warren Buffett Mesleği: Yatırımcı Serveti: 95 milyar dolar

Larry Ellison Mesleği: Bilgisayar Programcısı Serveti: 91 milyar dolar

Larry Page Mesleği: Yazılımcı Serveti: 90 milyar dolar

Sergey Brin Mesleği: Yazılımcı Serveti: 87 milyar dolar

Mukesh Ambani Mesleği: Kimya Mühendisi Serveti: 82 milyar dolar



Mukesh Ambani, Kimya Mühendisi, 82 milyar dolar:

İlk şirketi: Reliance Industries

Reliance Industries En büyük şirketi: Reliance Industries

Reliance Industries Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı

1957 yılında doğan Mukesh Ambani, Dhirubhai Ambani’nin oğludur. Asya bölgesinin en zengin insanlarından biri olan Dhirubhai Ambani, 2002’de hayatını kaybedince Reliance Industries’in yönetimi Mukesh Ambani’ye devredildi. Bombay Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği bölümünü bitirmiş olan Ambani, babasının ölümünden tam 5 yıl sonra Forbes’in listesinde yer almaya hak kazandı. Mukesh Ambani, günümüzde 82 milyar dolar servete sahiptir ve Reliance Industries’in Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Sergey Brin, Yazılımcı, 87 milyar dolar:

İlk şirketi: Google

Google En büyük şirketi: Google

Google Görevi: Kurucu

1973 yılında doğan Sergey Brin, Stanford Üniversitesi’nde ve Maryland Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Bilgisayar Bilimi dalında Master derecesi bulunan Brin, 1998 yılında ortağı Larry Page ile birlikte günümüzün en büyük şirketlerinden biri olan Google’ı kurmuşlardır. Sergey Brin, günümüzde Google’ın alt şirketlerinden biri olan Alphabet’in CEO’su olarak görev yapmaktadır. Sergey Brin’in kişisel serveti ise 87 milyar dolar.

Larry Page, Yazılımcı, 90 milyar dolar:

İlk şirketi: Google

Google En büyük şirketi: Google

Google Görevi: Kurucu

Google’ın temel algoritmasını geliştirmiş olan Larry Page, Michigan Üniversitesi’nin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun. Aynı zamanda başarılı bir girişimci olan Larry Page, ortağı Sergey Brin ile birlikte Google’ın kurucuları ve günümüzde Alphabet’in yöneticileri olarak bilinmektedir. Larry Page’in kişisel serveti ise 90 milyar dolar.

Larry Ellison, Bilgisayar Programcısı, 91 milyar dolar:

İlk şirketi: Software Development Laboratories

Software Development Laboratories En büyük şirketi: Oracle

Oracle Görevi: Kurucu, CEO

1944 yılında doğmuş olan Larry Ellison, Illinois Üniversitesi’nde ve Chicago Üniversitesi’nde eğitim görmüştür ancak bu iki okuldan da mezun olmamıştır. 1990 yılında kurmuş olduğu şirket Oracle’ın iflasın eşiğine gelmesiyle birlikte dibi gören Ellison, günümüzde 91 milyar dolarlık kişisel servete sahiptir ve Oracle’ın yöneticilerinden biridir.

Warren Buffett, Yatırımcı, 95 milyar dolar:

İlk şirketi: Buffett Associates

Buffett Associates En büyük şirketi: Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Görevi: CEO, Hissedar

Günümüzün en başarılı yatırımcılarından biri olarak tanınan Warren Buffett, 1930 yılında dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta paraya olan ilgisi ve ticari zekasıyla dikkat çeken Buffett, 11 yaşındayken ilk kez iş dünyasına atıldı. Erken yaşlarda elde ettiği gelirle yatırımcılığa adım atan Warren Buffett, 1956 yılında en büyük yatırımı olan Buffett Associates’i kurdu. Günümüzde Berkshire Hathaway şirketinin CEO’su olan Buffett’in kişisel serveti ise 95 milyar dolar. Buffett, Dünyanın En Zengin İnsanları listesine ilk olarak 2008’de girmeyi başarmıştı.

Mark Zuckerberg, Bilgisayar Programcısı, 108 milyar dolar:

İlk şirketi: facemash.com

facemash.com En büyük şirketi: Facebook

Facebook Görevi: Kurucu, CEO

1984 yılında dünyaya gelen Mark Zuckerberg, ABD’nin ve dünyanın en saygın okullarından biri olan Harvard Üniversitesi’nde eğitim aldı. Buradaki öğrencilik döneminde günümüzün en büyük şirketlerinden biri olan Facebook’un temellerini “facemash.com” sitesiyle atan Zuckerberg, bu girişimi önce ABD’de sonra da tüm dünyada kullanıma sundu. Günümüzde Facebook’un CEO’su olarak görevine devam eden Zuckerberg’ün kişisel serveti 108 milyar dolar.

Bill Gates, Yazılımcı, 126 milyar dolar:

İlk şirketi: Microsoft

Microsoft En büyük şirketi: Microsoft

Microsoft Görevi: Kurucu

2021 yılı itibariyle 65 yaşında olan Bill Gates, Harvard Üniversitesi’nde eğitim aldı. Harvard’dan 1975 yılında mezun olan Gates, 2007 yılında onur madalyası almaya hak kazandı. 1985’te bilgisayar çağının en büyük girişimlerinden biri olarak Windows’u geliştiren Bill Gates, 2020 yılında şirketteki yöneticilik konumundan istifa etti. Şu an Bill & Melinda Gates Vakfı’nda hayır işlerine odaklanmış olan Bill Gates, 126 milyar dolarlık kişisel servete sahiptir.

Bernard Arnault, Mühendis, 160 milyar dolar:

İlk şirketi : LVMH

: LVMH En büyük şirketi: LVMH

LVMH Görevi: Başkan

1949 yılında doğan Bernard Arnault, École Polytechnique’de eğitim aldı. Buradaki mezuniyetinin ardından babasının sahip olduğu Ferret-Savinel adlı şirkette çalışmaya başladı. Bu şirkette 1978’den 1984’e kadar başkanlık görevini yürüten Arnault, elde ettiği tecrübe sonucunda günümüzde LVMH (Moët Hennessy & Louis Vuitton)’ın ve ünlü moda markası Dior’un başkanlığını yapmaktadır. Bernard Arnault’un kişisel serveti ise 160 milyar dolar.

Elon Musk, Mühendis, 166 milyar dolar:

İlk şirketi: PayPal

PayPal En büyük şirketi: SpaceX

SpaceX Görevi: Kurucu, CEO

1971 yılında doğan Elon Musk, erken yaşlarında kendi kendine yazılım dillerini öğrenmeye başladı. İlk projesi olan Blastar adlı oyunu sattıktan sonra eğitim hayatını sürdüren Musk, 1999 yılında X.com adlı şirketiyle Confinity’nin ortaklığını gerçekleştirdi ve bu birlikteliğin sonucunda PayPal ortaya çıktı. 2002’de eBay tarafından satın alınan PayPal’ın ardından kısa bir süre içinde SpaceX’i kuran Elon Musk, günümüzde CEO’su olduğu Tesla’da, SolarCity’de, Neuralink’te ve The Boring Company’de faaliyet göstermektedir. Dünyanın En Zengin İnsanları listesinde Jeff Bezos ile rekabet eden Musk’ın kişisel serveti 166 milyar dolar.

Jeff Bezos, Mühendis, 184 milyar dolar:

İlk şirketi: Cadabra

Cadabra En büyük şirketi: Amazon

Amazon Görevi: Kurucu, CEO

1964 yılında doğan Jeff Bezos, genç yaşında teknolojiye ve yazılıma olan ilgisiyle çevresinde dikkat çeken bir profil oldu. Eğitim hayatının sona ermesinden sonra profesyonel kariyerine başlayan Bezos, ilk tecrübesini Wall Street’teki şirketlerde edindi. 1993’te bir çevrimiçi bir kitap satış platformu olan Amazon’u kuran Jeff Bezos, zaman içinde Amazon’da teknolojik aletler, mobilya, oyuncak ve onlarca kategoride ürün satmaya başladı. Günümüzde dünyanın en ticaret platformu olan Amazon’un CEO’su olmayı yakın zamanda bırakan Jeff Bezos’ın kişisel serveti 184 milyar dolar ve kendisi Dünyanın En Zengin İnsanları listesinin başında yer alıyor.