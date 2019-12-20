Araştırmacılar: Dünyanın İç Çekirdeğine "Demir Kar" Yağıyor

Çinli ve ABD’li jeologlardan oluşan bir araştırma ekibi, “demir kar” olarak da bilinen Dünya’nın çekirdeğindeki saf kristalize demir yığının daha akıcı dış çekirdeğin içinden katı iç çekirdeğe yavaşça kaydığına dair yeni kanıtlar buldu.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, gezegenimizin farklı malzemelerden oluşan bir katman keki olduğunu söylüyor. Akan; ancak büyük ölçüde sağlam bir mantonun üstünde yüzen kayalık bir kabuğun üstünde yaşıyoruz.

Tabii, dış çekirdeğin kalınlığı 2.890-5.000 kilometre arasında olduğu için aşağıda neler olup bittiğini görmek zor. Bilim insanları, gezegenimizin çekirdeğinin yapısını araştırmak için sismik dalgaların farklı malzemeler arasında nasıl yayıldığını analiz ediyorlar.

Dünya'nın dış çekirdeği, iç çekirdeğe kayıyor

Daha önce bu model çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmalar, dış çekirdeğin iç kısmındaki sismik dalgaların, iç çekirdeğin tepesine özellikle doğu yarım kürede tahmin edilenden daha hızlı hareket ettiğini ortaya koymuştu. Araştırmacılar şimdi, bu anormalliği açıklayan bir teori ortaya koyuyorlar: “Demir kar”

Çalışmanın ortak yazarı Nick Dygert, dış çekirdekten iç çekirdeğe birkaç yüz kilometre mesafeden yağan kristalize demir parçalarının olduğunu belirtti. Bu maddenin sismik dalgaları yavaşlatan bulamaç benzeri bir yapıya sahip olduğunu aktaran Dygert, bu nedenle katmanların doğu yarımkürede daha ince, batıda ise daha kalın olabileceğini söyledi.

Ekip, bu sürecin iç çekirdeğin neden büyüdüğünü de açıklayabileceğini umuyor. Gezegenin çekirdeğine yağan “demir kar”ın, katmanlardaki sıcaklık oranının ve manyetik alanın nasıl üretildiği de dahil olmak üzere Dünya’nın çekirdeğinde yaşanan pek çok sürece etki edebileceğini belirten araştırma ekibi, ilerleyen dönemde yapılacak yeni çalışmalarla daha fazla soru işaretine cevap bulmayı amaçlıyor.