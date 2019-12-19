Dünya'nın Manyetik Kuzey Kutbu Hızla Yer Değiştiriyor

Bilim insanları Dünya'nın manyetik Kuzey Kutbu'nun ilk keşfedildiği tarihten bu yana 1,400 mil (yaklaşık 2.250 km) kaydığını açıkladı. Coğrafi Kuzey Kutbu her zaman olduğu yerde, ancak pusulanın gösterdiği Kuzey, Sibirya'ya doğru hareket ediyor.

Dünya'nın manyetik Kuzey Kutbu'nun, Dünya haritası üzerindeki Kuzey Kutbu ile tam olarak aynı hizada olmadığını biliyoruz. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) göre 1831'de ilk kez keşfedilen manyetik Kuzey Kutbu, o zamandan bu yana yavaş yavaş yer değiştiriyor.

Bilim insanları, manyetik Kuzey Kutbu'nun beklenmedik şekilde giderek artan bir hızla Sibirya'ya doğru kaydığını söylüyor. Hatta tarihte ilk kez, zaman dilimlerini belirleyen görünmez çizgi olan Greenwich meridyenini bile geçmiş durumda. Bu durum, potansiyel olarak konumlandırma sistemlerine, askeri operasyonlara ve manyetik kutbu ölçmeye dayanan diğer işlemlere zarar verebilir.

Manyetik Kuzey Kutbu'nun yılda yaklaşık 34 mil (yaklaşık 55 km) Rusya'ya doğru kaydığı, ancak bu hızın son zamanlarda 25 mile (yaklaşık 40 km) düştüğü tespit edildi. İngiliz Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda jeomanyetik uzmanı olan Ciaran Beggan, hareketin yavaşlamasına rağmen, 1990'lardan bu yana son son 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bilim insanları geçtiğimiz hafta navigasyon sistemlerinin coğrafi verilere uyum sağlamasına yardımcı olması için 5 yılda bir yayınladıkları Dünya Manyetik Modeli'nin yeni versiyonunu açıkladılar. Son güncelleme 2015'te yapılmıştı ve yeni güncelleme, manyetik Kuzey Kutbu'nun hızlı değişimi nedeniyle erken geldi.

Dalgalanmalar, Dünya'nın çekirdeğindeki demir akışlarından kaynaklanıyor olabileceği düşünülse de, bilim insanları bu dinamikleri henüz yeni anlamaya başladı. Ocak ayında yayımlanan son raporda gezegenin çekirdeğindeki hidromanyetik dalgalarla bir ilgisi olabileceği öne sürülmüştü.

Uzmanlar, önümüzdeki yüzlerce yıl boyunca kutupların değişimini öngöremediklerini belirtiyor. Manyetik kutupların son değişimi 780.000 yıl önce gerçekleşmişti.