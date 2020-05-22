Vietnamlı şirket Hoa Binh Group, dünyaya yeni bir lüks anlayışı getiriyor. Hoa Binh Group tarafından inşa edilen dünyanın ilk 24 ayar altın kaplama oteli, gerçekten de bakanların gözlerini kamaştırıyor.

Lüks denildiğinde akla ilk şeylerden birisi tabii ki altın. Dünya üzerinde ilk çağlardan bu yana altın en değerli maddelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Altın kaplama tekniğini günümüzde ve geçmişte birçok yapı ve eşya üzerinde görebiliyoruz. Gerek altın kaplama banyolar gerek altın kaplama arabalar ve daha birçok şey büyük bir lüksün ve zenginliğin ibaresi olarak kullanılıyor ve kullanılmaya devam ediliyor.

Tüm bunların yanında bir oteli tamamen altından inşa etmek büyük ihtimalle daha önce kimsenin aklına gelmemişti. Vietnamlı bir şirket olan Hoa Binh Group, ilk kez bir oteli tamamen altın kaplamayla inşa etti. Hanoi Golden Lake isimli bu otel, dünyanın ilk altın kaplama oteli unvanına da sahip olma yolunda.

İşte Golden Lake oteli:

Golden Lake, iç dizayn olarak tamamen altın kaplı ve yerel medyaya göre otelin cephe kaplaması için 5 bin metrekare altın kaplama seramik kullanılmış. Yapımına 2009 yılında başlanan Golden Lake, 25 kata sahip ve Hanoi'nin şehir merkezi olan Ba Dinh bölgesinde Giang Vo Gölü'nün kıyısında yer alıyor.

Hoa Binh Group tarafından inşa edilen Golden Lake, ayrıca 24 ayar altın kaplama mobilyalara ve havuzuyla dikkat çeken çatı katına sahip. Müşterilerine akla gelebilecek her türlü lüksü sunma gayesinde olan otelin, sadece 1 metrekarelik dış kaplamasıysa 6.500 dolara (yaklaşık olarak 44.350 lira) mal olmuş durumda.

Bu yıl içerisinde tamamlanıp müşteriler için açılış yapması beklenen otel daha şimdiden şehrin en gözde yapısı hâline gelmiş durumda. Hoa Binh Group'un yöneticisi Nguyen Huu Duong, Golden Lake'in dünyanın ilk altın kaplama oteli unvanını alacağını belirtti.