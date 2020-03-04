Goldgenie adlı şirket geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Samsung Galaxy S20 serisinin altın kaplamasının piyasaya çıkacağını ve ön siparişlerin alındığını duyurdu. Altın kaplama, Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra olmak üzere üç cihazda da satışa sunulacak.

Son zamanların en popüler telefonlarından olan Galaxy S20 serisi şimdi kullanıcılarının karşısına 24 ayar altın ile çıkıyor. Elbette ki bu altın kaplama cihazların fiyatı oldukça yüksek. Bu üç cihazın fiyatları şu şekilde; Galaxy S20 3,397 Euro, Galaxy S20 Plus 3,597 Euro ve Galaxy S20 Ultra 3,797 Euro olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu fiyatlar 4G için geçerli. Eğer cihazı 5G almak isterseniz Galaxy S20 ya da S20 Plus’a 130 dolar daha eklemeniz gerekecek.

Her üç telefon da şu an Goldgenie'nin web sitesinde listeleniyor ve ilgileniyorsanız, ön sipariş bağlantılarına buradan ulaşabilirsiniz. Telefonların çıkış tarihi 13 Mart olarak belirlendi, ön sipariş veren kullanıcılar mart ayının sonunda telefonlarına kavuşabilecek.

Yukarıda da gördüğünüz gibi cihaz 24K gold olup kameralar haricinde her yeri altınla kaplanmış durumda. Cihazın eşsiz bir görüntüye sahip olduğu su götürmez bir gerçek fakat bir telefon için bu yüksek fiyatlar vermek ne kadar akıl karı orası tartışılır.

Ortaya atılan bazı iddialara göre, bu cihazların Snapdragon veya Exynos versiyonları var mı yok mu emin değiliz. Şirket henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Yine de cihazın Snapdragon versiyonun mevcut olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu tasarım limited edition yani sınırlı üretim olacak. Elbette ki bu şaşırtıcı değil çünkü bu kadar yükse fiyatlı bir cihazı alacak kişi sayısı oldukça az.