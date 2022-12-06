Dünyanın İlk 600 Hz Dizüstü Bilgisayar Ekranı Tanıtıldı

En büyük ekran paneli üreticilerinden BOE, dünyanın ilk 600 Hz dizüstü bilgisayar ekranını tanıttı. Şirket, ekranla ilgili çok fazla detay vermedi. Peki böyle bir ekrana gerçekten gerek var mı?

Dizüstü bilgisayar dünyasında oyunun kurallarını değiştirebilecek önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük ekran paneli üreticileri arasında yer alan BOE, Çin'de gerçekleştirilen Ekran Endüstrisi Konferansı kapsamında dünyanın ilk 600 Hz dizüstü bilgisayar ekranını tanıttı.

BOE, geliştirdiği ekranda hangi teknolojileri kullandığı ve hangi çözünürlük değerlerine sahip olduğuna ilişkin bir şey söylemedi. Yani bu ekranın LCD mi yoksa TN panel mi taşıdığını bilmiyoruz. Ayrıca ekranın ilk kez hangi markanın dizüstü bilgisayarlarında kullanılacağı da bilinmiyor.

Bugüne dek 500 Hz'nin üzerinde monitör görmemiştik

Bugüne dek bu denli yüksek seviyede akıcılık sunan bir dizüstü bilgisayar görmedik. Bu bağlamda; tarihin en iyi oyuncu monitörü ASUS ROG Swift'ti. 500 Hz tazeleme oranı sunan monitör, harici olarak satılıyordu. Dell ise Alienware markası altında 480 Hz tazeleme oranı sunan dizüstü bilgisayarlar üretmişti. BOE, yaptığı tanıtımla tarihe geçmiş oldu. Ancak...

Bu kadar yüksek Hz değerlerine gerek var mı?

Açık konuşmak gerekirse piyasayada yaygın olarak bulabileceğiniz 144 Hz monitörler, neredeyse tüm oyuncuları memnun ediyor. Dizüstü bilgisayar cephesinde ise maksimum 360 Hz tazeleme oranını görüyoruz. Bu dizüstü bilgisayarlar da kabul görmüş durumda. 600 Hz monitör demek, kullandığınız ekranın saniyede 600 fotoğraf karesini oynatması demek. 600 Hz'lik bir ekran, standart bir kullanıcı için en azından şimdilik bir ihtiyaç değil. Ancak profesyonel espor oyuncuları gibi kişiler, bu denli yüksek yenileme hızlarına ihtiyaç duyabiliyorlar. Tabi profesyonel esporcular neden dizüstü bilgisayarda oyun oynasın, o da ayrı bir soru işareti...