Dünya'nın İlk Hidrojen Yakıtlı Uçağı İlk Kalkışını Yaptı

ZeroAvia tarafından geliştirilen Piper M sınıfı altı koltuklu dünyanın ilk hidrojen yakıtlı elektrikli uçağı, dün ilk kez kalkış yaptı. Uçak, kısa bir uçuşun ardından iniş yaparak şirketin ve Birleşik Krallık'ın hedefine ulaşmasında önemli bir katkıda bulundu.

Son yıllarda özellikle doğa dostu olması nedeniyle hidrojen yakıtlı taşıtlara büyük yatırımlar yapılmış, dev otomobil üreticilerinden bazıları hidrojen yakıtlı taşıtlarını görücüye sunmuşlardı. Fakat hidrojen yakıtın henüz somut olarak görülmediği alanlardan birisi havacılıktı.

Günümüz uçakları kullandıkları yakıt nedeniyle doğaya bir hayli zarar veriyorlar. Hem doğayı korumak hem de biyoyakıtların masrafından kurtulmak isteyen ZeroAvia isimli bir havacılık şirketiyse uzun süredir hidrojen yakıtlı bir uçak üzerinde çalışıyordu. İşte o uçak, dün resmen ilk kalkışını ve uçuşunu gerçekleştirdi.

Dünya'nın ilk hidrojen yakıtlı uçağı başarıyla uçtu:

ZeroAvia'nın hidrojen yakıtlı ve elektrikli ilk uçağı, dün Birleşik Krallık'taki ufak bir yerleşke olan Cranfield'da ilk kalkışını yaptı. Piper M sınıfı altı koltuklu uçak, şirketin AR&GE tesisinde taxi, kalkış, rota takibi ve iniş aşamalarını başarıyla tamamladı. Böylelikle şirketin Birleşik Krallık hükümeti tarafından desteklenen HyFlyer projesi önemli bir görevi daha aşmayı başardı.

Proje kapsamında önemli bir adım atmayı başaran ZeroAvia, şimdiyse altı koltuklu uçak geliştirme programı kapsamında kendisine yeni bir hedef koydu. Şirket, bir sonraki hedefini Orkney hava meydanında sıfır emisyonlu 400 kilometrelik bir uçuş yapmak olarak belirledi. ZeroAvia, bu hedefine yıl bitmeden ulaşmaya çalışacak.

Birleşik Krallık'ın Sanayiden Sorumlu Devlet Müsteşarı Nadim Zahawi, ZeroAvia'nın başarımıyla ilgili "Daha az kirlilik üreten bir hava aracı geliştirmek Birleşik Krallık'ın 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşmasına önemli katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Hükümet tarafından desteklenen projeyi yürüten ZeroAvia, yakın zamanda Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson tarafından JetZero Council'e davet edilmişti. Şirket, burada Birleşik Krallık'ı sıfır emisyonlu uzun uçuşlar hedefine götürmek için yardım etmekle görevlendirilecekti.