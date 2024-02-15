Yamaha, Miami Uluslararası Tekne Fuarı'nda dünyanın ilk tamamen hidrojenle çalışan tekne motorunu tanıttı.

Yamaha, Roush ve Regulator Marine ile iş birliği yaparak dünyanın ilk teknelere dışarıdan takılan ve hidrojenle çalışan motorunu geliştirdi. Bu motorla birlikte, rekreasyonel tekne endüstrisinde karbon nötrlüğe geçiş çalışmaları için önemli bir adım da atılmış oluyor. Bu firmalardan Roush'un kara araçlarından uzay araçlarına kadar geniş bir yelpazede çalışmaları bulunduğu biliniyor.

Sektör karbon nötrlük hedefine doğru ilerliyor

Yamaha, prototipini geliştirirken kara tabanlı hidrojen motorlarında kullandığı teknolojilerden yararlandı. Bu motorun, şirketin amiral gemisi V8 XTO motorunun hidrojenli versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. O motor, 425-450 beygir gücü sunarak Yamaha'nın bu konudaki en güçlüsüydü. Yeni hidrojen versiyonun performans verileri paylaşılmadı. Bu yüzden kardeşine yaklaşıp yaklaşmayacağını şimdilik bilemiyoruz.

Roush Başkan Yardımcısı Matt Van Benschoten, yaptığı açıklamada firmalarının hız rekoru kıran kara araçlarından uzay araçlarına kadar her yerde hidrojen yakıt teknolojisi için çözümler ürettiklerini ifade etti. Benschoten, fiziksel entegrasyondan güvenlik önlemlerine, geliştirmeden performansa her alanda yapılacak testlerle hidrojenin gerçekten iyi bir alternatif olup olmadığını inceleyeceklerini ve muhtemelen de hidrojenin kullanılabilir olduğunu bulacaklarını söyledi.

Regulator Marine'in Başkanı Joan Maxwell, deniz teknolojilerini geliştirmede alternatif yakıtların keşfedilmesi gerektiğini öne çıkardı. Yamaha'nın ABD Deniz İşletme Birimi Başkanı Ben Speciale, hidrojen yakıtlı takma motorun, şirketin operasyonlarında 2035 ürünlerinde de 2050 yılına kadar karbon nötr olma amaçlarına uygun olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili olarak çalışmalarına devam eden Yamaha, bir yandan da elektrikli tekne motoru üreticisi Torqueedo'yu satın almak için girişimlere başlayacağını açıkladı. Böylece firmanın sürdürülebilir motorlar portföyünü de geliştirmesi planlanıyor. Hidrojen yakıtlı motorun teknik özellikleri ile ilgili ise şu anda gelen bir açıklama bulunmuyor.