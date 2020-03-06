Zoser Piramidi, 14 Yılın Ardından Ziyarete Açıldı

Unesco’nun Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan 4700 yıllık Zoser Piramidi, 14 yıl süren restorasyonun ardından geçtimiz günlerde yeniden ziyarete açıldı. 14 yıl süren restorasyon için 6.6 milyon dolar harcandı.

Dünya’nın en eski piramidi Mısır’da bulunuyor. 4.700 yaşında olan Zoser Piramidi, Eski Mısır’ın Üçüncü Hanedanlığı’ndan Firavun Zoser döneminde inşa edildi. Piramit diğer piramitlerden farklı olarak merdiven şeklinde inşa edildiği için Basamak Piramidi olarak da adlandırılıyor.

Zoser Piramidi, onlarca yıl çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 2006 yılında Mısır hükümeti, piramidin restore edilmesi için büyük bir proje başlattı. 2006 yılında başlayan restorasyon çalışmaları, 2011 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesini sağlayan eylemler sırasında durdu. Restorasyon çalışmaları, 2013 yılında yeniden başladı. Yeniden başlayan restorasyon çalışmaları geçtiğimiz günlerde bitti ve perşembe günü Zoser Piramidi tekrar ziyarete açıldı.

Tarihteki ilk büyük ölçekli taş yapı olan Zoser Piramidi aynı zamanda ilk piramit olma özelliğini de taşıyor. Zoser Piramidi’ni dünyanın ilk mimarı tanımlanan Imhotep tarafından tasarlandı. 60 metre yüksekliğinde olan piramit, 70 metre genişliğinde.

Piramitte yapılan restorasyon çalışmalarında, piramidin çökmesini önleyecek önlemler de alındı. Aynı zamanda Firavun Zoser’in lahiti ve mezar odasının duvarları da restore edildi. Piramide giden yol ve piramidin iç duvarları da restorasyon sırasında tamir edildi.

Perşembe günü yapılan açılış törenine Mısır Başbakanı Mostafa Madbouli ve Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanı Khaled El-Enany katıldı. Başbakan Madbouli, yeni bir Mısır inşa etmek için ellerinden geleni yaptıklarını, bu yolda önceliklerinin de kültürel mirasın restorasyonu olduğunu açıkladı.