Elecom, dünyanın ilk sodyum iyon pile sahip powerbank'ini tanıttı. Cihaz, geleneksel lityum iyon bataryalı ürünlere kıyasla çok önemli avantajlar sunuyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte birçok cihaza güç veren pil sistemleri de çok daha ileri seviyelere geliyordu. Şimdi ise Elecom’dan bu tarz bir ürün geldi. Şirket, yepyeni bir powerbank tanıttı. Bu powerbank’i diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği var.

Geleneksel bataryaların büyük çoğunluğunda lityum iyon kullanılıyor. Elecom’un “Na+ Sodium-Ion Mobile Battery” ismini verdiği bu cihazda ise lityum, sodyumla değiştiriliyor. Ürünün, tüketici seviyesindeki ilk sodyum iyon powerbank olarak kayıtlara geçtiğini belirtelim.

Sodyum iyon pillerin ne gibi avantajları var?

Peki bu teknolojinin lityum iyondan nasıl bir farkı var? Önemli avantajlar sunuyor mu? Kesinlikle evet. Öncelikle sodyumun daha kolay çıkartılabilir olduğu için lityumdan çok daha az maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda çevre için de çok daha iyi bir element.

Kullanıcı için en önemli yanlarından biri ise ekstrem hava koşullarına dayanıklı olabilmesi. Lityum iyon hücreler çok soğuk havalarda kapandığını görebiliyoruz. Ancak bu powerbank, -35 ve 50 santigrat dereceye kadar sorunsuz çalışabiliyor. Kötü hava koşullu yerlerde çalışanlar için harika bir ürün diyebiliriz. Lityum iyon pillere göre çok az yanma riski olduğunu da ekleyelim.

Powerbank’in özelliklerinden bahsedecek olursak, 9000 mAh’lik ve 45W’lık bir cihaz. USB-C desteği, 350 gram ağırlık, 87x31x106 mm boyutlar, 5000 şarj döngüsü gibi özellikleri var. Fiyatı ise 68 dolar olarak açıklandı.