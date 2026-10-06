Yeni HUAWEI MatePad Air, bir tabletin taşınabilirliğini bilgisayarın iş yapabilme kapasitesiyle birleştirmeye odaklanan bir cihaz. Hem donanım hem de yazılım tarafında sunulan özellikler, tableti yalnızca içerik tüketilen bir ekran olmaktan çıkarıp, içerik üretilen bir araca dönüştürüyor.

Gündelik koşturmaca içinde hem ofisi ya da okulu yanımızda taşımak hem de çantamızdaki yükü hafifletmek istiyoruz. Özellikle üniversite öğrencileri, içerik üreticileri (freelancerlar) veya sürekli hareket halinde çalışan genç profesyoneller için tabletlerin sunduğu esneklik her geçen gün daha da önem kazanıyor. HUAWEI, bu geniş kitleden büyük beğeni toplayacak yeni HUAWEI MatePad Air modelini piyasaya sürdü. PC seviyesinde üretkenliği ve yaratıcılığı oldukça hafif bir gövdede birleştiren bu cihaza yakından bakıyoruz.

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Tasarım detaylarıyla başlayalım;

HUAWEI MatePad Air, sadece 5,3 mm kalınlığa ve 509 gram ağırlığa sahip tamamen metal bir gövdeyle geliyor. Cihaz; Bulut Mavisi, Sakura Pembesi ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Arka yüzeyde kullanılan Pearlescent E-Coating (sedefli e-kaplama) teknolojisi, ışığın açısına göre değişen ve parlayan tatlı bir yüzey deneyimi yaşatıyor. Tablet, Smart Magnetic Keyboard ile birlikte kullanıldığında bile benzer seviyedeki cihazların tablet+klavye ikililerine kıyasla yaklaşık 227 gram daha hafif bir yapı sunarak sırt çantanızdaki yükü ciddi anlamda azaltıyor.

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OLED PaperMatte Ekran

Ekran tarafında ise HUAWEI MatePad Air'da 12 inç boyutunda OLED Ultra-Clear PaperMatte ekran bulunuyor. 2.8K çözünürlüğe, 2.000.000:1 kontrast oranına ve 144 Hz maksimum yenileme hızına sahip bu ekran, son derece akıcı bir görsel deneyim sağlıyor. Ekranın en dikkat çeken yanı ise yüksek hassasiyetli nano düzeyde aşındırma teknolojisi. Bu teknoloji, ortam ışığı yansımalarını yüzde 99'a kadar düşürürken, geleneksel mat ekranlardaki parlama etkisini de yüzde 50 oranında azaltmaya yardımcı oluyor. 1.200 nit tepe parlaklığıyla birleştiğinde, açık havada veya doğrudan güneş ışığı altında çalışırken ekranı rahatça görebiliyorsunuz. 4,69 mm'lik ultra ince çerçeveler sayesinde yüzde 92'lik ekran-gövde oranı yakalanmış.

WPS AI ve AppGallery Deneyimi

HUAWEI MatePad Air'i standart bir içerik tüketim cihazından ayıran en önemli detay, PC seviyesinde WPS Office desteği ile gelmesi. Üstelik Türkiye pazarına özel olarak, cihazı alan kullanıcılara 1 yıl ücretsiz WPS AI kullanım hakkı sunuluyor. Bu yapay zeka asistanı sayesinde elinizdeki verilerden anında grafik oluşturabilir, uzun PDF raporlarını saniyeler içinde özetleyebilir, sunum taslakları hazırlayabilir veya sıfırdan metin yazdırabilirsiniz. Live-Multitask (Canlı Çoklu Görev) özelliği ise ekrandaki pencereleri dilediğiniz gibi boyutlandırarak tam bir bilgisayar deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Uygulama tarafında da AppGallery üzerinden Microsoft 365, Spotify, Netflix ve yerel bankacılık ya da e-Devlet gibi uygulamaları doğrudan ve sorunsuzca indirebiliyorsunuz. Ayrıca Google Drive, YouTube ve Google Docs gibi Google servisleri de AppGallery üzerinden cihazınıza rahatça kurulup kişisel hesaplarınızla senkronize bir şekilde çalışabiliyor.

GoPaint, HUAWEI Notes ve Akıllı M-Pencil Pro

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Dijital çizim yapanlar veya not tutmayı sevenler için HUAWEI MatePad Air, GoPaint ve Notes uygulamalarıyla geniş bir oyun ve yaratıcılık alanı sunuyor. İçerisinde 150'den fazla hazır fırça, 3D Yağlı Boya, True-Color ve Splatter gibi fırça seçenekleri barındıran GoPaint üzerinden kendi animasyonlarınızı bile kare kare oluşturabiliyorsunuz. Notes uygulaması ise sayfa tasarımından kapak tasarımına özelleştirmeleri ve kalem desteği sayesinde sunduğu pratiklik ile not almayı keyifli hale getiriyor.

HUAWEI M-Pencil Pro ise bu yaratıcılık sürecini hızlandıran hareket sensörlerine sahip. Kalemi sıkarak menüyü açabiliyor, çizim sırasında kalemi döndürerek fırça kalınlığını değiştirebiliyor veya bir WPS sunumunda kalemin üzerinde parmağınızı kaydırarak sayfaları uzaktan değiştirebiliyorsunuz.

Uzun soluklu batarya ömrü ve güçlü ses sistemi

Bu ince tasarımın içinde 10.100 mAh kapasiteli büyük bir batarya bulunuyor. Bu batarya, tek şarjla 16 saate kadar yerel HDR video oynatmaya olanak tanıyor. Şarjınız azaldığında ise 66 W SuperCharge Turbo desteği sayesinde sadece 30 dakikada yüzde 42 seviyesine, 85 dakikada ise tam şarja ulaşıyor.

Film izlerken veya oyun oynarken cihazın sunduğu ses performansı da oldukça iddialı. 6 hoparlörlü crossover sistemi ve 4 sürücülü bas ünitesiyle desteklenen HUAWEI Sound teknolojisi kullanılmış. Huawei laboratuvar testlerine göre bu donanım, iPad Air 7'ye kıyasla düşük frekans tepkisinde yüzde 167, ses yüksekliğinde ise yüzde 100 artış sağlıyor.

Günlük Kullanıma Yansıyan Teknik Detaylar

144 Hz Yüksek Yenileme Hızlı Ekran: Ekranın saniyede 144 kez güncellenmesi, sadece oyun oynarken değil; uzun belgeleri okurken, web sitelerinde kaydırma yaparken veya menüler arasında gezinirken göz yorgunluğunu ciddi oranda azaltıyor. Metinler ve görseller akıcı bir şekilde ekrandan akıyor.

Yansıma Önleyici Ekran Yüzeyi: Özellikle dış mekanlarda tablet kullanmak genellikle parlama sorunları yaratır. MatePad Air’in yansımayı azaltan ekran yapısı, güneşli bir günde kafede veya balkonda otururken ekranı net bir şekilde görmenizi ve rahatça çalışmaya devam etmenizi sağlıyor.

Düşük Gecikmeli M-Pencil ve PC Seviyesinde Klavye: Tabletin klavyesi, alışık olduğunuz bilgisayar tuş dizilimini ve kısayollarını destekliyor. Bu sayede uzun e-postaları veya raporları yazmak masaüstü bilgisayardaki kadar pratik hale geliyor. M-Pencil ise milisaniyeler seviyesindeki düşük gecikme süresi sayesinde ekrana dokunduğu an tepki veriyor; bu da dijital ekrana değil, doğrudan gerçek bir kağıda not alıyormuş hissiyatı yaratıyor.

**Gelişmiş Çoklu Görev Desteği: **Güçlü işlemcisi ve geniş RAM kapasitesi sayesinde cihaz, birden fazla uygulamayı aynı anda sorunsuz çalıştırıyor. Günlük hayatta bunun karşılığı; ekranın bir yarısında video toplantıya katılıp diğer yarısında notlarınızı alırken veya web'de araştırma yaparken cihazda herhangi bir takılma veya donma yaşamamanızdır.

Yapay Zekâyı PC Deneyimiyle Tablete Taşıyan OpenMinis

HUAWEI MatePad Air'de donanım gücünü yapay zekâ ile farklı bir seviyede kullanmanın yollarından biri de OpenMinis. Tabletlerde yapay zekâ çoğu zaman yalnızca sohbet asistanlarıyla sınırlı kalırken, AppGallery'den ücretsiz olarak indirilebilen OpenMinis, onu bir bilgisayardaki gerçek bir üretim asistanı gibi kullanmanızı sağlıyor.

Uygulama; Claude, ChatGPT ve Gemini gibi gelişmiş dil modelleriyle doğrudan kullanıcının kendi hesabı üzerinden entegre çalışıyor. Bu sayede kod yazmak, uygulama prototipi oluşturmak, web sitesi tasarlamak ya da detaylı bir poster hazırlamak gibi normalde bilgisayar gerektiren işler doğrudan MatePad Air üzerinden yapılabiliyor.

Ortaya çıkan hız farkını görmek için ise birkaç dakika yeterli. Yapılan testlerde sıfırdan bir uygulama yaklaşık 10 dakikada, bir web sitesi 3 dakikada, bir poster ise sadece birkaç dakikada hazırlandı (süreler seçilen yapay zekâ modeline göre değişiklik gösterebilir). Kısacası OpenMinis özelliği; özellikle yazılım, tasarım ve teknolojiyle yakından ilgilenen öğrenciler, geliştiriciler ve içerik üreticileri için MatePad Air'de yapay zekâyla üretim yapmayı masaüstü bilgisayar seviyesine yaklaştırıyor.

Özetle yeni HUAWEI MatePad Air; taşıması kolay, şık tasarımlı ve yapay zeka destekli ofis özellikleriyle günlük hayatını "hafifletmek" ama performansından ödün vermek istemeyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

HUAWEI MatePad Air 42.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 6 Ekim saat 12.00 itibarıyla ön ödeme dönemi sona ererken, bu tarihe kadar sipariş oluşturan kullanıcılar için ödeme tamamlama aşaması başlıyor. Yeni müşteriler için depozito kampanyası sona ererken, fiyat, hediye ve paket teklifleri 31 Ekim gün sonuna kadar devam ediyor. Ürün ayrıca 14.333 TL x 3 taksit seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Hediyeler arasında 25.000 TL'ye kadar kapsamı olan HUAWEI Güvence Paketi sunuluyor. Paket; ekran, sıvı, arka kapak ve kamera hasarlarına yönelik ücretsiz onarım hizmetlerinin yanı sıra, pil kapasitesinin yüzde 85’in altına düşmesi durumunda ücretsiz pil değişimini kapsıyor. Hizmetler, ilgili koşullar ve geçerlilik süreleri kapsamında bir kez kullanılabiliyor.

HUAWEI Online Mağazasına özel olarak ise 11.999 TL değerinde Klavye, 6.999 TL değerinde M-Pencil Pro, 1.299 TL değerinde Bluetooth Mouse ve 4.899 TL değerinde WPS AI üyeliği hediye ediliyor. Yakından incelemek ve özel fırsatlarla satın almak için tıkla!