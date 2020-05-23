Twitter'da ortaya atılan iddialara göre Redmi'nin 26 Mayıs'ta tanıtacağı yeni RedmiBook X serisi, AMD Ryzen 4000 işlemcilerle birlikte gelecek. Üç farklı modelden oluşması beklenen seride en az iki dizüstü bilgisayarın 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip olması bekleniyor.

Xiaomi’nin sahibi olduğu Redmi, yeni nesil dizüstü bilgisayarlarından oluşan RedmiBook X serisini önümüzdeki günlerde tanıtacak. Çin’de hizmet veren bir e-ticaret listelemesine göre 26 Mayıs’ta yapılacak olan tanıtım etkinliğinde, üç yeni RedmiBook modeli karşımıza çıkacak.

Yeni nesil dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra Redmi 10X akıllı telefonun da çevrimiçi ortamda yapılacak bu etkinlikte sahneye çıkması bekleniyor. Böylece Redmi, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar sektörlerinde 2020 model en yeni ürünlerini görücüye çıkarmış olacak. Dilerseniz şimdi gelin yeni nesil RedmiBook X serisinin özelliklerine daha yakından göz atalım.

RedmiBook X serisinin özellikleri:

Lansman tarihinden yaklaşık 5 gün önce, üç dizüstü bilgisayardan ikisinin özellikleri bir Twitter paylaşımı aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Yapılan paylaşıma göre ‘TIMI TM1951’ ve ‘TIMI TM1953’ model numaralarıyla listelenecek dizüstü bilgisayarların en dikkat çeken özelliği işlemci tarafındaki tercihi oluyor.

İddiaya göre en yeni Ryzen 4000 serisi AMD işlemcilere ev sahipliği yapacak olan RedmiBook X serisindeki üç bilgisayardan en az ikisinin, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama sürücüsüyle gelmesi bekleniyor.

Yeni nesil RedmiBook’lar, AMD Ryzen 4000 serisiyle birlikte gelebilir:

İşlemci tarafına geri dönecek olursak TIMI TM1951 modelinin, gücünü AMD Ryzen 5 4500U mobil işlemciden alması bekleniyor. 6 çekirdekten oluşan bu yonga seti, 7 nm işlem teknolojisine ve 2,4 GHz taban frekans hızına dayanıyor. Bu noktada işlemcinin 3,9 GHz’e kadar hız aşırtmayı desteklediğini de belirtelim.

Öte yandan bir başka söylentiye göre serinin üst model bilgisayarlarından olan TIMI TM1953 sürüm numarasına sahip model, işlemci tarafında AMD Ryzen 4700U yonga setinden gücünü alacak. 2 GHz taban frekans hızında çalışan bu işlemci, 4,1 GHz’e kadar hız aşırtmayı destekliyor.

Çin merkezli firma, RedmiBook X serisiyle birlikte yeni nesil Redmi 10X akıllı telefonunu da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hem 4G hem de 5G varyantları olacağı söylenen bu akıllı telefonun, gücünü MediaTek Dimensity 820 yonga setinden alması bekleniyor.