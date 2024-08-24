Bilimsel araştırmalar için gezegenimizi kazıyoruz. Evet, bildiğiniz yeryüzünü kazıyoruz. Peki bu kazılar esnasında en fazla ne kadar derine ulaştık?

Dünya üzerinde yapılan en ilgi çekici çalışmalardan biri, yer kabuğuna inme çalışmamız. Yeryüzünün sırlarını açığa çıkarmak ve gezegenimizin katmanlarını anlamak için yapılan bu çalışmalar, bilim dünyasında çok önemli bir yere sahip.

Akıllarda merak uyandırıcı bir soru: Çalışmalar için Dünya’yı en fazla ne kadar derin kazabildik? Bu kazı Dünya’nın yüzde kaçını kapsıyor? Hemen anlatalım.

En derin kazı, Rusya’da yapıldı.

Dünya üzerindeki en derin kazı, Rusya'daki “Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu (Kola Superdeep Borehole)” ile gerçekleşti. Rusya’nın Murmansk bölgesinde yer alan Pechengsky ilçesindeki Kola Yarımadası’nda, 1970 yılında başlayan bu proje, bilim insanlarının Dünya'nın kabuğunu incelemek amacıyla başlattıkları bir araştırma kapsamında.

Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu, bilimsel araştırmalarda önemli verilere ulaşılmasını sağladı. Mesela beklenmedik derecede yüksek sıcaklık değerleri görüldü, 2.7 milyar yıllık kaya örnekleri alındı.

Tam olarak ne kadar kazıldı?

Derinliği artırma girişimleri pek çok teknik zorluk ve yüksek sıcaklık gibi nedenlerle sona erdi. Sondajın en derin noktasında sıcaklık 180 dereceydi. Ekipmanlar dayanamamıştı.

Kola Süper Derin Sondaj Kuyusu, yaklaşık 12.262 metre (12,26 kilometre) derinliğine ulaştı. Kulağa çok gibi gelse de Dünya’yı düşündüğümüzde aslında çok az bir kısmını kapsıyor.

Şöyle açıklayalım, Dünya'nın yarıçapı yaklaşık 6.371 kilometre. Yani bu sondajla Dünya'nın yüzeyinden merkeze doğru yapılan kazı, toplam mesafenin sadece %0,2'si kadarını kapsıyor. Güncel olarak elimizdeki en derin kazı verisi bu olsa da teknolojinin gelişmesiyle ileride çok daha fazlasına ulaşacağımıza inanıyoruz.

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