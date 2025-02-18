Duolingo’nun kimi zaman bizi sinir eden, kimi zaman sevimli olan figürü Duo adlı baykuşun öldüğünün duyurulması üzerine akıllara pek çok soru işareti geldi. Şirket, bunu hangi sebeple yapmıştı?

Dil öğrenme uygulaması Duolingo, geçtiğimiz hafta X üzerinden yaptığı duyuruda, baykuş maskotunun öldüğünü ve kuşun ölüm nedeninin hâlâ araştırıldığını duyurmuştu.

Bir dil öğrenme platformunun maskotunun neden ölüm haberini yayınlamaya ihtiyaç duydular ki? Tam olarak neler gelişti? Ölüm haberinin en başından itibaren değinelim…

Duolingo, X üzerinden Duo’nun ölüm haberini yayımladı.

“Kederle sizi bilgilendiriyoruz ki, Duolingo Baykuşu olarak bilinen Duo hayatını kaybetmiştir. Yetkililer şu anda ölüm nedenini araştırıyor ve tam iş birliği içindeyiz. Açıkçası, muhtemelen senin dersini yapmanı beklerken öldü ama bilmiyoruz.

Biliyoruz ki birçok düşmanı vardı ancak yorumlarda neden ondan nefret ettiğinizi paylaşmamanızı rica ediyoruz. Eğer paylaşmak istiyorsanız, lütfen kredi kartı numaranızı da ekleyin ki, onun anısına sizi otomatik olarak Duolingo Max'e kaydedebilelim.

Bu süreçte Dua Lipa'nın mahremiyetine saygı göstermenizi takdir ediyoruz.”

Yani şaka yollu, kuşun ölümünün sebebi olabilecek Duolingo kullanıcılarına işaret etti.

Başka bir TikTok videosunda , Duolingo'nun diğer karakterleri Lily ve Zari'nin baykuşun tabutunu ofiste taşıdıkları ve ardından bir kamyonete doğru götürdükleri görüldü.

Daha sonra şirket, Duo’ya bir Tesla Cybertruck’ın çarptığını duyurdu.

Şirket, X hesabında, kuşun bir Tesla Cybertruck tarafından çarpıldığı anların videosunu, baykuşun evrenin farklı alemlerinden geçişini ve sürücüyü tespit edebilenlere ödül verileceğini yazdı.

Duolingo 13 Şubat'ta X'te tüm karakterlerinin artık öldüğünü duyurdu ve "şeffaflığa inandıklarını ve bu yürek parçalayıcı güncellemeyi paylaşmak istediklerini" belirten bir açıklama yaptı. Duolingo'nun profil fotoğrafı da ölü bir baykuş olarak güncellendi.

Peki bunu neden yapıyorlar?

Halkla ilişkiler ajansı Chimera Collective'in kurucusu Toronto merkezli Courtney Khimji, markaların ürünlerine daha fazla ilgi çekmenin yeni yollarını aradığını söyledi.

"Bu klasik bir halkla ilişkiler gösterisi. Gerçekten cesur bir hareket yaptılar. Herkes bundan hoşlanmayacak ama açıkça küresel medyanın dikkatini çekti," dedi CBC Kids News'e.

Khimji, bunun Duolingo'nun yeniden markalaşmasının bir parçası olabileceğini ve şirketlerin daha fazla para kazanma nihai hedefiyle "işleri tazelemeleri" için iyi bir yol olabileceğini, Duolingo baykuşunun marka kimliğinin ve kişiliğinin temel taşı olduğunu ve bundan kurtulmak açıkça büyük bir yeni hamleye işaret ettiklerini söyledi.

Ayrıca baykuşun başına ne geldiğini henüz bilmememizin, izleyiciler arasında bir beklenti duygusu yarattığını ve olası bir yeniden markalaşmayı gündeme getirdiğini dile getirdi.

Gerçekten de en mantıklı açıklama bu gibi duruyor. Yeni bir markalaşma sürecine hazırlık, bunu yaparken de tüm dünyanın ilgisini çekmek, Duolingo Max’e üye olmalarını hatırlatmak…

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