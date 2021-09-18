İlk bakıldığında son derece normal ve hayatı kolaylaştıran, hatta su tasarrufu yapıldığını düşündürten ayakta işemek, bilim insanlarına göre beyinde bazı yanlış koşullanmalara yol açıyor.

Kulağa son derece mide bulandırıcı gelse de duştayken işemek, bugün çoğu insanın yaptığı ancak sürekli inkar ettiği bir davranış. Klozet yerine duşta işemek tüm dünyada epey yaygın, sonuçta tamamen çırılçıplak olmak ve sürekli temiz suyun aktığı bir yerde işemek ilk başta pek yanlış bir şeymiş gibi gelmeyelebilir, ancak bu konuda uzman bilim insanları duşta işemenin hijyenden öte son derece zararlı bir alışkanlık olduğunu belirtiyor.

İşin hijyen kısmını da yabana atmamak lazım tabii. Özellikle bu işi yaptıktan sonra bacaklarınızı ve banyoyu temizlemiyorsanız, sorunun göründüğünden çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Duştayken işemek, hem hijyen hem de insan beyni açısından neden zararlı, gelin birlikte bakalım.

İdrarımız, sandığımız kadar masum değil

Bugüne kadar idrarın hijyenik olduğuna, hatta hiçbir bakteri veya mikrobu içermediğine dair birçok duyum almışsınızdır. Hatta açık yaraya idrar dökülmesini öneren insanlar bile karşınıza mutlaka bir iki defa çıkmıştır.

İdrarın temiz veya hijyenik olduğuna dair algılar, idrar üzerinde yapılan testlerin epey sayılı olmasından kaynaklanıyordu. Ancak teknolojinin ilerlemesi ve idrar üzerinde yapılan testlerin daha da kapsamlaşmasıyla birlikte mesanede bulunan bazı mikrobiyomların, idrar yolu enfeksiyonu olduğu zaman idrara geçtiği ve bu yüzden idrarın hijyenik olmaktan çok uzak olduğu ortaya çıktı.

Duşta işemek, beynimize yanlış sinyallerin gönderilmesine yol açıyor

Pelvik rehabilitasyonu doktoru Alicia Jeffrey-Thomas, bu konu hakkındaki deneyimlerini TikTok üzerinden takipçileriyle paylaştı. Alicia’ya göre insanların (özellikle kadınların) duşta işememesi için iki önemli neden bulunuyor.

Bunlardan ilki, sadece kadınları değil aynı zamanda erkekleri de ilgilendiren “beyni duşta işemeye koşullama” ile ilgili. Alicia, suyun sürekli aktığı duşta işemenin beyni koşullandırdığını, ilerleyen zamanlarda tuvaletiniz olmasa bile su sesi duyduğunuz anda işeme dürtüsünün geleceğini belirtiyor.

Alicia, paylaşmış olduğu videoda şu ifadeleri kullanıyor; “Eğer duştayken, musluk açıkken veya su sesi duyduğunuz bir yerde sürekli işerseniz, beyninizi su sesi ve işeme ile ilişkilendirmiş olursunuz. Bu davranış, ilerleyen zamanlarda altınıza kaçırmanıza bile sebebiyet verebilir.”

İkinci sebep ise daha çok ayakta işemek ile ilgili. Bildiğiniz üzere kadın doğasında ayakta işemek diye bir şey yok ki ayakta işemenin erkekler için özellikle belirli bir yaştan sonra prostata yol açacağı belirtiliyor. Bu konu hakkında detaylı yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pelvik sağlığı için insanların mutlaka oturur pozisyonda idrarını yapması gerektiğini belirten Dr. Alicia, insanların ayakta idrarını yaptığı takdirde pelvik tabanlarının tam olarak gevşeyemeyeceğini ve bu yüzden de mesanenin iyi bir şekilde boşaltılamayacağını belirtiyor.

Mesane tam dolu değilken idrar yapmak, ileride başka sorunları beraberinde getirebilir

Bu konu hakkında kendi görüşlerini dile getiren bir başka fizyoterapist Sabrina Baxter, insanların idrara çıkma alışkanlıklarında dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Baxter, mesanenin tam dolu olmadığı durumlarda idrara çıkılmasını yanlış bir hareket olarak yorumluyor.

Tıpkı Alicia gibi TikTok üzerinden takipçilerine seslenen Baxter, şu ifadeleri kullanıyor; “Eğer evden çıkarken, ‘idrar yapmama gerek yok ama yolda gelmesine karşın şimdiden yapıp da çıkayım’ diye düşünürseniz, mesaneniz asla düzgün bir şekilde dolmaz. Tam kapasitede dolmayan mesaneniz yüzünden vücudunuzu çalışmaya olması gereken daha fazla duyarlı hale getirirsiniz ve bu yüzden en küçük idrar birikiminde acil tuvalete gitme ihtiyacı hissedersiniz.”

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