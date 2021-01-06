Bilim insanları, hareketleri kodlanmış robotların ekstrem durumlarda çaresiz kalması üzerine yapay zeka ile kendi kendini geliştirebilen bir robot köpek geliştirdi. Bu robot köpek, düştüğünde ağaya kalkmayı ve harekete devam etmeyi öğrenmiş durumda.

Boston Dynamics’in ünlü robot köpekleri Spot ve Atlas’ı çoğumuz duymuşuzdur. Bu maharetli robotlar, pek çok senaryoda kendilerine verilen görevi başarılı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Ancak Atlas ya da Spot, yürüme/koşma becerilerini biz insanlar gibi kendileri öğrenmediğinden kodlarındakinden farklı bir senaryo ile karşılaştıklarında hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar.

Zhejiang ve Edinburgh Üniversitesi'nden ortak bir araştırma ekibi, robotların kendilerine öğretilenden farklı senaryolarda da başarılı bir şekilde hareket edebilmesi için alternatif bir yol geliştirmiş durumda. Science Robotics dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre Jueying adlı robot köpek, yapay zeka destekli yaklaşım sayesinde düştüğünde kendi kendine ayağa kalkıp hareketine devam edebiliyor.

Bu yapay zeka destekli robot köpek, düştüğünde kendi kendine kalkıp yürümeye devam ediyor

Google’ın MuZero algoritmasını eğitmek için kullandığı yaklaşım ile benzer bir yaklaşıma sahip olan araştırmacılar, Jueying’i geliştirirken her biri ayrı bir görevden sorumlu olan 8 ayrı yapay zeka "uzmanına" yer verdiler. Örneğin; bir yapay zeka robotun akıcı yürüme hareketinden sorumluyken bir başkası dengede kalmasından sorumluydu. Ayrıca ekip, robot kendisine verilen görevi her tamamladığında elde edilen sonucu puanlayarak gelişimine katkı sağladı.

Aslına bakacak olursak ekip, geliştirdikleri yapay zeka yazılımını ilk olarak robotun sanal bir versiyonunda test ettiler. Sanal versiyonda başarılı bir sonuç elde edilmesinin ardından sıra yazılımın gerçek bir prototipe taşınması ve test edilmesindeydi. Buradaki GIF’te de görebileceğiniz üzere robot, dengesinin bozulması için çeşitli dış müdahalelere maruz kalsa da her severinde dik durmayı ya da düştükten sonra kalkabilmeyi başardı.Yine de Jueying henüz geliştirme aşamasında olduğundan yakın zamanda Spot ile bir karşılaştırma videosunu görmemiz pek olası görünmüyor.