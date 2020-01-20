GTA 6'ya Ait Olduğu Söylenen Bir Vergi İşlemi Ortaya Çıktı

Oyuncular arasında fazlasıyla sevilen Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi Rockstar, serinin yeni oyunu ile tekrar gündeme geldi. Son çıkan haberlere göre Rockstar, İngiltere’de oldukça yüklü miktarda bir vergi indirim talebi oluşturdu. Bazı kişiler de bunun, şirketin Grand Theft Auto 6 üzerinde çalıştığına işaret olduğunu söyledi.

ABD merkezli video oyun geliştiricisi Rockstar Games, özellikle Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption serileriyle ilgiyi üzerine çekmeyi başaran ve büyük satın alımların altına imza atan bir video oyun geliştiricisidir. GTA serisinin geliştiricisi olan ve merkezi İskoçya’da bulunan Rockstar North, serinin son oyunu olan Grand Theft Auto 5’in piyasaya sürülmesinin üzerinden 7 sene geçmiş olması nedeniyle meraklı gözleri üzerinde toplamıştı.

Rockstar North’un, Grand Theft Auto 6 üzerinde çalışıp çalışmayacağı oyuncuların aklında dolaşan bir soruyken yeni bir rapor, şirketin yeni oyun üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Rockstar’ın İngiltere’de yaptığı inanılmaz yüksek vergi indirim talebi, şirketin yeni GTA oyunu üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Raporlara göre Rockstar, İngiltere’den 37,6 milyon sterlin talep etti.

Bu miktar, İngiltere’deki oyun endüstrisinin %37’sine denk geliyor:

Rockstar’ın yaptığı bu yüksek miktardaki talep, İngiltere oyun endüstrisinin tümüne ayrılan verginin %37’sini oluşturuyor. Raporlara göre Rockstar’ın talebinin sebebi, yakın zamanda yayınlanması planlanan yeni Grand Theft Auto 6 oyunu. Talep edilen 37,6 milyon sterlin, şirketin bir önceki dönemde talep ettiği 19,1 milyon sterlinin neredeyse iki katı olduğu için fazlasıyla dikkat çekiyor.

Rockstar, 2009 ve 2018 yılları arasında kurumlar vergisi ödememekle suçlanmıştı ve bu dokuz yıl içerisinde 4,1 milyar sterlin kâr elde etmişti. Bu durum yüzünden fazlasıyla eleştiriye maruz kalan şirketin bu denli yüksek miktarda vergi indirimi talep etmesi yeniden tartışmalara sebebiyet verecek olsa da Grand Theft Auto hayranları, bu haberle heyecanlanabilir.

Bir Rockstar sözcüsü, olayın yeni oyunla alakası olmadığını ima etti:

Rockstar’ın yüksek miktardaki vergi indirim talebi hemen hemen bütün oyuncularda heyecan yaratabilecek bir durum olsa da bir Rockstar sözcüsünün açıklamaları, iddiaları tersine çevirebilir. Rockstar sözcüsü, “İngiltere’nin vergi indirimi yoluyla çeşitli endüstrilerin büyümesini destekleme programı başarısını kanıtladı. Program, Rockstar Games’in İngiltere’deki yatırımlarını önemli bir ölçüde artırdı. Bu vergi indirimleri, 1.000’den fazla kişiye uzun vadeli iş imkânı oluşturdu” açıklamalarında bulundu.

Sözcü, açıklamalarına “Bu program tarafından desteklenen video oyunlarının başarısı; İngiltere'nin vergi makbuzlarına yansımakla kalmadı ve aynı zamanda İngiltere’nin video oyun geliştirme alanındaki pozisyonunu daha da ileri taşıdı” diye devam etti. Bu açıklamalar, vergi indirim talebinin Rockstar’ın gelişim sürecine işaret ettiğini göstere de bu gelişim sürecinin Grand Theft Auto 6 ile ilgili olmayabileceğini gözler önüne serdi. Yani Rockstar’ın yüksek miktardaki vergi indirim talebi, yeni bir Grand Theft Auto oyunu için şimdilik net bir kanıt olmayacak.